El gráfico que muestra la huella del virus en Madrid: ¿Es posible el cambio a Fase 1?

Madrid busca pasar a la Fase 1 de la desescalada tras la reciente negativa del Gobierno. Ayer, el Gobierno regional envió un documento al Ministerio de Sanidad en el que explica qué pasos ha dado durante la semana para formar parte de los territorios donde ya se puede disfrutar de las terrazas o comprar en pequeños comercios. El contenido exacto del informe se desconoce, al igual que la identidad de los expertos de la cartera de Salvador Illa que lo analizarán, aunque las autoridades madrileñas han adelantado que sus esfuerzos se han centrado en la contratación de más de 600 sanitarios y 400 "rastreadores del virus".

No se puede predecir un veredicto de Sanidad porque los datos de los que éste depende no están disponibles y hay escasa concreción en las líneas de acción oficiales a nivel cuantitativo. El decreto que instaura los parámetros del Ministerio incluye la capacidad de seguir la evolución de la situación epidemiológica, pero no establece mínimos y máximos de incidencia del virus -el número de casos por cada 100.000 habitantes- y propicia un vacío informativo al apoyarse en datos que no están al alcance de toda la población, como el tipo de infraestructuras y personal necesario para cumplir con las labores de rastreo de contagios, la notificación de las autonomías sobre su capacidad para atender a los enfermos y el estado de salud de los sanitarios.

Los españoles sí pueden recurrir a las actualizaciones diarias de la Covid-19 que publica el Ministerio. Estos informes muestran la incidencia del virus y el número de casos, ciudadanos hospitalizados y nuevos ingresados en todo el país. Son datos que sirven para conocer la situación actual de la Comunidad, más vinculada al comportamiento epidemiológico de la cepa que a un 'aprobado' o 'suspenso' de Sanidad.

Los casos en los últimos 14 días

Madrid, con un total de 41.856 contagiados, es la comunidad autónoma más castigada por la pandemia, seguida por Cataluña, que registra un total de 29.267 enfermos. Los informes de Sanidad constatan que en los últimos 15 días la incidencia del virus se ha situado en 39,7, un porcentaje muy por debajo del registrado en Castilla y León (59) y Cataluña (51). Además, a nivel cuantitativo, Madrid lleva varios días registrando menos nuevos afectados que otros territorios ayer -notificó 75 cuadros mientras Cataluña contó un incremento de 136; el martes contabilizó 48 contagios más, una cantidad inferior a los 184 de Cataluña y los 53 de Castilla y León-. Los datos constatan un repliegue del virus en la región si se comparan con los de inicios de abril, cuando se registraban 1.000 nuevos afectados cada día, pero todavía no se sabe -Sanidad no lo explica con precisión- si el retroceso es suficiente para dar por controlada la batalla contra el virus.

Los fallecidos

La confusión rodea al número de fallecidos. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso los cifra en 13.931 y el Gobierno central, en 8.760. El desfase es producto de una discrepancia en el método de recuento. La Comunidad de Madrid sí incluye a los muertos con sospechas o confirmación de la Covid-19 según certificado de defunción en sus estadísticas, mientras que Sanidad solo acepta en sus tablas a los fallecidos que han dado positivo en una prueba oficial del virus. Lo mismo ocurre en Cataluña. Pero, si se analizan los datos de Sanidad, se puede constatar que es la CCAA que ha sufrido más muertes, y éstas siguen en aumento. Ya no muestran picos de 800 fallecidos diarios como a inicios de abril, pero aún registra alrededor de 40 muertos diarios y se sitúa por encima de la media del resto de autonomías.

Los hospitalizados

La Comunidad de Madrid ha 'vendido' su capacidad de habilitar camas en hospitales para 'convencer' al Ministerio de que está preparada para pasar a la siguiente fase de la desescalada mientras apenas mencionaba que todavía presenta un incremento diario alto de nuevos pacientes. El 30 de abril la cifra de hospitalizados fue de 226 personas, y aunque ésta ha ido decreciendo en los primeros días de mayo aún se mantiene por encima de 100. Solo ha habido dos jornadas entre las últimas 15 -el lunes y el martes, y probablemente por causa del 'efecto fin de semana'- en que el total rompió la barrera y se notificaron 91 y 85 entradas nuevas en los hospitales. Aún así, el panorama presenta mejoras significativas si se compara con los picos de la pandemia.

Los ingresos en UCI

Las autoridades de Madrid también confían en su capacidad de cumplir con todos los requisitos en esta categoría, que sí están fijados de forma concreta (disponer o tener acceso o capacidad de instalar en un plazo máximo de cinco días entre 37 y 40 camas para enfermos agudos por cada 10.000 habitantes), pero los últimos informes todavía muestran una presencia acusada de pacientes en estas salas. La Comunidad ya ha tenido que atender a 11.436 pacientes agudos y los aumentos diarios de los últimos días oscilan entre 20 y 15. La mejora en este apartado no es tan notable, porque las cifras no distan mucho de las registradas a principios de abril, cuando el número rondaba las 30 personas cada jornada.

La Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) ya ha expuesto su preocupación hacia el cambio de fase. Los profesionales de la Salud consideran que Madrid cuenta con un número suficiente de camas suficientes para hacerlo, pero la necesidad de atender a los enfermos que sufren otras patologías y no ha sido tratados durante la pandemia, y la fatiga del personal por la sobrecarga de trabajo de las últimas semanas pone el plan del Gobierno regional.

El Gobierno ha señalado que los 'permisos' otorgados a cada región pueden variar por su situación epidemiológica, como en el caso del País Vasco que avanzó a la siguiente fase sin todos los privilegios para evitar rebrotes. Madrid ha tomado nota. El vicepresidente de la CCAA, Ignacio Aguado, subrayó ayer algunas "peculiaridades" que plantea trasladar al Gobierno, junto con la solicitud de avanzar a la Fase 1, como sustituir la restricción del aforo en establecimientos por "compromisos de respeto de la distancia social en establecimientos" e implementar el uso obligatorio de mascarillas.

Aguado ha insistido en que espera que el Gobierno "entienda" la realidad demográfica, geográfica y social de Madrid que, según él, "merece una puesta en marcha de la Fase 1". Este jueves, previsiblemente, habrá una reunión entre el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Sanidad que lidera Enrique Ruiz Escudero para conocer si se cumplen los criterios y parámetros exigidos para pasar a la Fase 1. Las autoridades tendrán que optar por dar luz verde al avance de Madrid en la desescalada, permitirlo con ciertos límites o esperar más tiempo para desconfinar a la población.