Los médicos plantan cara a Illa: rechazan reincorporarse tras 7 días con síntomas

La última 'hoja de ruta' publicada por el Ministerio de Sanidad, no termina de convencer al gremio. Desde el Foro de la Profesión Médica, han expresado este martes su "unánime rechazo" a la reciente actualización de la 'Guía de actuación frente a COVID-19 en los profesionales sanitarios y sociosanitarios' que ha publicado la cartera de Salvador Illa, y ha sido recogida por La Información. El cambio aconseja a los miembros de las plantillas de los hospitales y centros asistenciales, que presenten síntomas desde hace siete días y no se hayan sometido a la prueba de diagnóstico, se reincorporen al trabajo.

Los profesionales del sector sanitario, siempre y cuando no tengan fiebre y no han tomado antitérmicos en tres días, deberían que volver a sus puestos al no tener ya clínica respiratoria. Al menos, así lo recomiendan desde el Gobierno central. El cambio ha provocado la respuesta de esta institución, integrada por los colegios de médicos, las sociedades científicas y los sindicatos médicos, pues se opone firmemente a esta propuesta del Ministerio. El Foro exige que, hasta que no se haya realizado una PCR negativa -la prueba más fiable para detectar el coronavirus- ese profesional no vuelva al trabajo.

Y es que si los profesionales vuelven en las condiciones que aconseja Sanidad, el Foro entiende que supone "un riesgo para su propia salud, la de los equipos asistenciales y la de los pacientes que atienden". Sobre el protocolo, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, aseguró el pasado lunes que su departamento lo está revisando. El Foro ha hecho estas consideraciones tras mantener una reunión por videoconferencia en la que ha reconocido a todos los ciudadanos y "en especial" a los profesionales que estos días afrontan la pandemia.

En la reunión, según un comunicado del Foro, también ha destacado que el positivo por coronavirus de 19.400 sanitarios se debe "en gran parte" a la ausencia del material de protección "adecuado y necesario". Asimismo, ha mostrado su "unánime rechazo" a las últimas medidas adoptadas por el departamento que dirige Illa, respecto a la gestión de recursos humanos para hacer frente a la crisis sanitaria, sobre todo la decisión de prorrogar la residencia de los MIR de último año.

"Nos reafirmamos en que esta evaluación se siga realizando en las fechas establecidas, puesto que no existen motivos para que no se puedan llevar a cabo las evaluaciones docentes", ha estimado el Foro.

A casi ocho semanas de la evaluación fijada de los residentes -20 y 26 de mayo, según las especialidades-, el Foro incide en que las competencias ya están prácticamente adquiridas, e incluso muchas unidades docentes tienen ya las evaluaciones preparadas. "No se entiende ni se comparte la postura del Ministerio de Sanidad de posponer la evaluación", ha insistido el Foro.