De negativo a positivo en 5 días: los test fallan y la angustia de los sanitarios crece

La gestión de los test de diagnóstico se ha convertido en una piedra en los zapatos del Gobierno. Primero falló el material que el Ejecutivo importó desde China, después un lío con las cifras obligó a la OCDE a rectificar. Ahora los sanitarios están empezando a denunciar que las pruebas a las que se les está sometiendo no son fiables: sus resultados cambian en en cuestión de días y la angustia en las plantillas crece. "Pillé el virus y pasé tres semanas aislada en una habitación. Entonces me volvieron a hacer el test y salió negativo, así que cuando me comunicaron que había superado la Covid, volví a abrazar a mi marido y a mi hijo de seis años... hasta que una nueva PCR confirmó que se trataba de un falso negativo. Aún tenía el bicho dentro". El relato de una TCAE (Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería) del Hospital de Getafe confirma un secreto a voces: el pistoletazo de salida para la desescalada ha sonado antes de que España aclare cuántos sanitarios siguen infectados.

La auxiliar prefiere no dar su nombre. Recibió el primer diagnóstico el pasado 19 de marzo. El propio hospital de Getafe en el que trabaja le dio la noticia tras analizar su muestra. Desde ese momento, la mujer se encerró en una habitación con baño propio, mientras la vida seguía adelante en el salón. "Quería proteger a mi pareja y a mi hijo pequeño así que fui muy cuidadosa". El 3 de abril, un segundo test le indicó que aún no se había librado de la Covid. Una semana después, acudí al centro para que me repitieron la prueba y al día siguiente, el 11 de abril, me dijeron que ya era negativo.

En unos días se reincorporaría, así que la profesional retomó su vida, "incluso dormí con mi hijo alguna noche". Dos días después, el lunes 13, al salir a hacer la compra volvieron los sudores, notó como la fiebre le subía y se mareó. "Noté que perdía el equilibrio, tuve que llamar a mi marido para que viniera a buscarme". La TCAE telefoneó a Salud Laboral del hospital y les informó de lo ocurrido. En Getafe lo tenían claro: la PCR había salido negativa, así que tendría que volver al trabajo esa misma semana. "Llamé a mi centro de salud y me dijeron que el mismo día 13 el hospital les había enviado el resultado de mi prueba, pero me dieron otras 48 horas de baja por si acaso".

Llegó el miércoles 15 y el estado de la sanitaria se había agravado. "Estaba peor que antes de que me notificasen el negativo... me pasé tres días llorando pensando en que había podido poner en peligro a mi familia". Al malestar físico se sumó la ansiedad. "Desde Salud Laboral del hospital solo me repetían que había dado negativo y me aconsejaban que me vigilara". Fue gracias al seguimiento que el centro de salud hizo de su caso, que la TCAE logró que le repitieran la prueba. Menos de una semana después, el mismo laboratorio de microbiología del hospital de Getafe que confirmó su negativo se desdijo.

Una laguna en el plan de desescalada

El documento del Ministerio para la desescalada lo dice claramente: la monitorización y el control de los nuevos casos, en ciudadanos y sanitarios, tendrá que ser minucioso. Aquellos territorios que aspiren a seguir avanzando de fase en fase hacia la reapertura tendrán que saber con certeza cuál es la situación epidemiológica dentro de las fronteras. El caos diagnóstico que denuncian los profesionales de los hospitales de Madrid -donde las PCR han empezado a llegar de forma sitematizada esta misma semana-, pone en duda que el escenario actual en la Comunidad de Madrid sea lo suficientemente sólido para pasar al siguiente nivel. Y, con la fase 0 prevista para este mismo sábado, el tiempo juega en contra del gobierno de Díaz Ayuso.

Y es que el plan del Gobierno apunta que, para conquistar una nueva fase, las regiones tienen que reportar al ministerio de Sanidad el número de PCR realizadas y sus resultados, así como detallar la cifra de trabajadores sanitarios y sociosanitarios afectados. El objetivo de este parámetro es claro: las regiones tienen que ofrecer las garantías suficientes de que, en caso de repunte, el sistema sanitario resistirá sin descalabros.

La TCAE del hospital de Getafe asegura que esta semana se han sometido a la PCR dos unidades enteras de profesionales. Solo uno ha dado negativo. "Es muy raro que viniendo de donde veníamos ahora resulte que nadie tiene el virus". No solo los sanitarios de este centro miran de reojo a las pruebas diagnósticas. Profesionales de Torrejón, La Paz o el Infanta Leonor han admitido en conversaciones con La Información que allí tampoco se fían: "Desde el mismo departamento de Salud Laboral ya nos advierten de que no bajemos la guardia en casa... porque los test fallan más que una escopeta de feria", coinciden sanitarios de cinco hospitales madrileños. "Con todo, nosotros asumimos el riesgo con la profesión... pero mi marido y mi hijo no han firmado ese contrato", lamenta la TCAE.

Aunque los 'runners' y las terrazas han acaparado la atención en los últimos días, hay un componente mucho más peligroso que podría dinamitar el calendario. Los hospitales están reactivando servicios que hasta ahora habían quedado paralizados pero, dada la volatilidad de los resultados, sus profesionales aún no pueden garantizar si los pacientes estarán seguros. Oncología, Geriatría, Cirugía... todas las plantas se vaciaron de personas con patologías que no fuesen 'el bicho'. Por goteo, los pacientes con sistemas inmunodeprimidos están volviendo a unos hospitales donde el mayor vector de contagio puede ser el mismo profesional que les pasa revista.