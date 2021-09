El boom del libro deja récord de ventas: "Abren más librerías de las que cierran"

Luisa abandona el reciento de la Feria del Libro de Madrid con dos ejemplares en su bolsa. “Esta vez me he decantado por los ‘best sellers’ y he comprado las últimas novelas de Fernando Aramburu (‘Los vencejos’) y de Julia Navarro (‘De ninguna parte’)". Esta lectora de 55 años, "prejubilada de la banca" y que reconoce que retomó el hábito de leer durante el confinamiento de 2020, cuenta que con estas dos adquisiciones ya son "seis" los libros que ha comprado este año y "unos diez los que ya he leído".

"El libro está viviendo un momento maravilloso en España", reconoce el Presidente del Gremio de Editores Españoles y Dircom de Planeta Patrici Tixis, con "unas cifras de ventas y crecimiento que no se veían en la última década". Los españoles hemos vuelto al libro con la pandemia y la industria editorial, que emplea a 50.000 personas y facturó entre el mercado interior y las exportaciones 2.950 millones de euros en 2019, se frota las manos. Y es que para este año se prevé un crecimiento de entre el 15% y el 20% para superar ampliamente los 3.000 millones de euros en ventas totales, “unas cifras que no se veían desde el año 2011”. Si atendemos solo a la literatura y excluimos los libros de texto, las cifras de ventas superarán a fin de año, probablemente, los 1.000 millones de euros. Y eso que las exportaciones se están resistiendo porque el mercado latinoamericano sufre la crisis económica de aquel continente.

El libro está de moda en España y la Feria del Libro de Madrid, que se celebra estos días en el madrileño Parque del Retiro tras un año de ausencia por la pandemia está cumpliendo las expectativas y finalizará con buenas cifras de ventas y más de 300.000 visitantes, pese a que hay restricciones de aforo y menos casetas. "Está siendo una feria de lectores y compras y no tanto de paseantes. La cosa va bien", reconocía un librero este viernes.

Lo cierto es que durante la pandemia los españoles volvieron al libro y muchos se quedaron en él. Según un estudio de Conecta para el Gremio de Editores, el porcentaje de ciudadanos que lee habitualmente pasó del 62% al 65% y el tiempo de lectura aumentó de 6 horas y 55 minutos semanales a 8 horas y 25 minutos. Por contra, más de un tercio de españoles no lee "nunca o casi nunca", el "gran problema de fondo" para el sector. Y ese es el gran objetivo por el que luchan los editores: aumentar la base lectora. Por ello, Tixis habla de la necesidad "de un gran pacto de Estado por la lectura en el que estén involucrados el Gobierno, todos los partidos políticos, editores, librerías..." Ese "tiene que uno de nuestros grandes objetivos junto con el de la modernización y digitalización del sector". Además de la "potenciación y puesta en valor de las librerías, que en muchos lugares son verdaderos agentes culturales. En muchos pueblos el mayor y único espacio cultural es la librería", señala el el Gremio de Editores.

Precisamente este jueves, y en el marco de la Feria del Libro, CEGAL (Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros) ponía en valor que "entre 2019 y 2021 han abierto en España 45 librerías y han cerrado 41. Por poco, pero la resta sale positiva". Así lo señala el Mapa de Librerías en España, informe presentado por la asociación, que recoge los datos del sector entre 2019, fecha del último estudio, y 2021. El documento se edita cada dos años, y por lo tanto esta edición incluye los efectos de la pandemia.

Así, en mayo de este año había en el país 3.208 librerías -se incluyen las cadenas de librerías de hasta 25 locales-. Una media de 6,8 establecimientos por cada 100.000 habitantes. Igualmente hay que tener en cuenta que más del 50% de los establecimientos tienen más de 40 años de vida. "Si son menos que en el último censo, que marcaba 3.500, es porque han limpiado el listado para eliminar negocios que venden libros pero que no se pueden considerar librería, es decir, aquellos en los que esto no supone el grueso de su facturación”. Y, aunque "las cifras no permiten echar las campanas al vuelo", los libreros están contentos: "La sensación es que el mercado va bien, los datos reflejan estabilidad. Y resistencia, porque éste es un ejercicio de resistencia por parte de las librerías", asegura Álvaro Manso, portavoz de CEGAL.

Manso, quien destaca también la frágil situación de las librerías de proximidad, ya que casi la mitad de las librerías censadas tienen una facturación en libros inferior a 90.000 euros, lo que las sitúa en el límite de la supervivencia, aunque también expuso que "el consumo de lectura es mayor que en 2019", asegura el también dueño de la librería Luz y Vida de Burgos: "Los mismos clientes que antes consumían dos libros al mes ahora se llevan tres".

Y tres libros, curiosamente en esta época digital, impresos en papel porque de cada 100 libros que se venden en España 94 son en papel y 6 digitales. El libro de papel es el "gran motor" de la industria editorial española. "Hace 15 años los agoreros decían que en pocos años el libro de papel desaparecería, pero se equivocaron”, argumenta Patrici Tixis, "porque el libro, como la rueda o la cuchara, es el invento perfecto y por más vueltas que se le de siempre volvemos a él". Y de esos 94 libros en papel de cada 100 que compramos los españoles, 70 se adquieren en librerías, de manera física y presencial, y 24 a través del comercio electrónico.

En el mapa de la lectura hay muchas diferencias entre comunidades autónomas. Madrid tiene un 73,8% de lectores; el País Vasco, un 66,9%. Detrás les siguen Navarra, Cataluña, La Rioja... Al otro lado de la tabla aparece Extremadura, con 53,9% de lectores semanales, casi 20 puntos menos que Madrid. En todas las comunidades autónomas ha aumentado el número de lectores. El grupo de edad entre los 14 y los 24 años es el que tiene más lectores frecuentes (73,8%) y los mayores de 65 son los menos frecuentes (49%). Las mujeres aventajan a los hombres en 13 puntos.

El libro, por lo demás dibuja un mapa editorial en el que se concluye que España es una de las grandes potencias editoriales, situándose entre los diez primeros puestos del ranking europeo (cuarto país con mayor número de novedades anuales y quinto con mayor disponibilidad de títulos). Además, es el noveno mercado del libro más grande del mundo en el que se editan o reeditan cada año unos 90.000 títulos, por unos 2.800 agentes editoriales privados y cerca de 300 públicos. Muy atomizado, ya que el 90% de las editoriales son de pequeño tamaño, y con una gran diversidad "porque los diez libros más vendidos apenas suponen el 2% de los libros que se venden en España". Pese a ello, todavía tenemos unos índices de lectura "casi diez puntos menos" que los países de nuestro entorno y, por ejemplo, "cada lector francés lee 16 libros al año de media por 11 de los lectores españoles".