La situación sufrida por Henri Kaloustian y su mujer en agosto ha desatado la indignación contra los 'okupas' en Francia. El día 21, cuando esta pareja de jubilados acudió a su segunda residencia en Théoule-sur-Mer (en el departamento de los Alpes Marítimos), se encontró con las cerraduras cambiadas. Al llamar a la puerta abrió un hombre que allí se había instalado ilegalmente junto a su mujer y dos hijos. Ese fue el inicio de un calvario de 20 días.

Tras 36 años disfrutando de su vivienda, los jubilados no podían acceder a ella porque la ley establece que si no se avisa a las autoridades en las primeras 48 horas, no se puede proceder al desalojo de los 'okupas' si no hay de por medio una sentencia que así lo acredite.

"La primera noche dormí en mi coche enfrente de la casa viendo a los 'okupas' cenar en la terraza", desvela Henri a 'Nice Matin', medio que destapó en primicia este caso de 'okupación'.

Los propietarios reclamaron a los 'okupas' que les devolviesen su vivienda, pero estos, tranquilos, les explicaron que un hombre les propuso 'okupar' la casa y les dio las llaves, ya que no tenían donde dormir. Los jubilados, con el apoyo del ayuntamiento, intentaron hacer entrar en razón a los 'okupas', pero no tuvieron éxito. Comenzó entonces un proceso judicial tras la denuncia, tiempo durante el cual los 'okupas' pudieron permanecer en la vivienda.

El caso se volvió mediático a nivel nacional con declaraciones de los propietarios indignados. "No quiero esperar un año o dos para volver a mi casa. Tengo el apoyo de todo el mundo, de Francia, y es necesario que el proceso se acelere. Es clave que la justicia haga su trabajo lo más rápido posible", indicaron.

Un giro de guión inesperado

Felizmente para la pareja afectada, el pasado lunes los 'okupas' se fueron de la vivienda, tras una discusión. La mujer 'okupa' habría acudido a las autoridades para explicarles que tenía "miedo de su violento marido", según 'Nice Matin'.

Este fue arrestado y el martes las llaves de la casa fueron devueltas a los propietarios. La vivienda está libre, aunque el juicio en el que deberán comparecer los 'okupas' se celebrará el 27 de octubre.

Al volver a su hogar, los propietarios se encontraron con destrozos, bolsas de basura acumuladas en las escaleras y restos de comida. "Cuando entré en la cocina y abrí el horno y el lavavajillas me entraron ganas de vomitar", explicó Henri en una entrevista exclusiva a 'Le Figaro'. Ahora tienen que renovar elementos como colchones y sábanas para dejar atrás este horrible episodio.