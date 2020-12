El pasaporte 'fake' de los test rápidos, el pase VIP del virus a las cenas navideñas

Los españoles estrenarán las navidades con la guardia en alto. Los últimos datos confirman que el país ha salido de la UCI en la que ingresó tras el alivio estival de unas restricciones todavía necesarias. El alivio que dejan las últimas cifras es inestable y el horizonte navideño anticipa fisuras en una estrategia de contención que peligra, entre otros riesgos, por la falsa seguridad de unos test rápidos a los que la ciudadanía, hambrienta de milagros, prevé recurrir como un falso pasaporte a las cenas navideñas. ¿La otra cara de estos visados 'fake'? Un pase VIP para el virus a los encuentros familiares que ponen en jaque el control de la pandemia en unas semanas cruciales.

El endurecimiento de las limitaciones en las semanas previas al último mes del año han logrado doblegar la curva hasta unos niveles aceptables, un leve balón de oxígeno para el previsible repunte de enero. "La ciudadanía está cansada y desesperada por hallar algún resquicio de seguridad de cara a la Navidad". El contexto que plantea Álvaro Goñi de Francisco, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, exhibe las fisuras de los encuentros navideños. Y la clave está en el 'periodo ventana' de la infección.

"Desde que el virus entra en el organismo hasta que aparecen los primeros síntomas pasan varios días en los que la Covid-19 puede pasar desapercibido a las pruebas rápidas", detalla el especialista. Si se atiende a los test de antígenos, aquellos que el Ministerio de Sanidad incluyó como prueba oficial para diagnosticar positivos junto a las PCR, las posibilidades de un falso negativo en ese periodo ventana se disparan y, con ellos, el riesgo de transmisión en entornos como una cena navideña donde todo apunta a que los ciudadanos relajarán las medidas de prevención.

La propia naturaleza de las pruebas rápidas explica este 'coladero' para el virus en un contexto donde los test se efectúen sin una correcta interpretación. "Las pruebas de antígenos dan cuenta de la carga viral que se encuentra en la zona naseofaríngea, y esta puede ser muy reducida en esos días previos a los síntomas, incluso, hasta el quinto día después de la primera respuesta del cuerpo a la infección". En concreto, Goñi eleva este periodo crítico para la recogida de muestras a los dos días anteriores a la aparición de síntomas y hasta los cuatro o cinco días posteriores a estos.

"El positivo de una prueba de anticuerpos es fiable, el negativo... no tanto". Frente a la PCR, que amplifica la muestra de virus recogida, los test de antígenos se limitan a lo que encuentran. "En el periodo ventana, el frotis no siempre da con el envoltorio que deja la proteína del virus". Los ciudadanos asintomáticos que no sean contacto estrecho de un caso confirmado deben tener en cuenta que esa prueba rápida, cuyo coste medio ronda los treinta euros -ante la ausencia de sospecha el Sistema Nacional de Salud no realiza el test-, no es ninguna garantía de ausencia de virus. Ni siquiera cuando el resultado sea negativo.

La idea del pasaporte sanitario ha calado en la ciudadanía, que no siempre conoce las particularidades de cada prueba. El Ministerio de Sanidad es consciente de los riesgos de estos cribados 'exprés' e indiscriminados, de ahí la precaución de la cartera en la aprobación del plan madrileño para el testeo en farmacias. Así lo repitió el ministro del ramo, Salvador Illa, en su comparecencia de este miércoles tras la reunión del Consejo Interterritorial, quien dejó claro que el departamento está decidido a "no provocar un nuevo problema a costa de resolver otros".

La cartera se guardó la potestad de dar o no luz verde a las propuestas de las CCAA de realizar test rápidos en las boticas. "Estamos analizando con mucho detenimiento esta propuesta, vamos a proceder no con prisas sino con seguridad". Illa incidió en que hay cuestiones de interpretación correcta que no son obvias. "Nos preocupa es que el afán de los ciudadanos de conocer su estado derive en una falsa sensación de seguridad", admitió el titular del departamento. En paralelo, muchas clínicas privadas llevan meses realizando estos servicios en un entorno que escapa al cerco del ministerio, algo que ya ha alertado a los especialistas que ven un riesgo potencial en la interpretación que muchos ciudadanos puedan hacer de un diagnóstico negativo a través de las pruebas rápidas.

"Cuando hacemos un test de antígenos debe estar respaldado por una sospecha, bien porque la persona presente síntomas, bien porque se le haya valorado como contacto estrecho de una persona infectada", apunta Goñi. En estos casos, el positivo de la prueba naseofaríngea sí resulta suficiente para confirmar el diagnóstico. De cara a la Navidad, conformarse con un negativo por esta vía como único aliciente para relajar las medidas en las comidas familiares podría agravar el impacto de la campaña navideña en la curva de contagios, arriesgando la mejora de las cifras que han logrado las duras medidas de las semanas previas, gracias al esfuerzo de los ciudadanos y a pesar de un nuevo golpe a la maltrecha economía nacional.