Botín avisa de que los bancos necesitan más capital para la transición verde

Las entidades financieras necesitan "mucho más capital" para financiar la transición verde. Así es la advertencia que ha dejado la presidenta ejecutiva del Banco Santander, Ana Botín, en su intervención en una mesa redonda organizada por la Iniciativa financiera del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI). Los presidentes de BBVA, CaixaBank, Mapfre y Banco Santander han defendido este martes la inclusión y el crecimiento como factores esenciales para lograr con éxito la transición energética.

Botín ha puesto el énfasis en el 'crecimiento verde'. "No vamos a lograr tener sociedades y empresas 'verdes' si no tenemos crecimiento", ha explicado, agregando que el sector financiero tiene que ser capaz de financiar la transición desde lo 'marrón' a lo 'verde'.

"Pedir a los bancos europeos que financien casas 'verdes' en alguna región remota de Brasil no es muy realista", ha indicado Botín. La presidenta también ha indicado que las entidades financieras necesitan "mucho más capital" para financiar la transición, por lo que ha indicado que "no es buena idea" que los reguladores pidan capital adicional para financiación 'verde'. Además, Botín ha recordado que los gobiernos a nivel mundial "tienen mucha deuda", por lo que si no se logra movilizar el capital privado, no se va a lograr cumplir con la transición energética.

El presidente de BBVA ha subrayado que la sociedad no solo se enfrenta al desafío del cambio climático, sino también a preservar el capital natural y a lograr crecimiento sostenible. Y ha indicado que esos tres objetivos "requieren de inversiones masivas".

Además, Torres ha señalado que las inversiones deben tener sentido económico no solo para los bancos, sino para quien efectivamente está realizando esa inversión. "Si no hay un actor que quiera invertir, entonces no hay nada que financiar", ha subrayado.

El presidente de CaixaBank, de su lado, ha pedido que la definición del marco regulatorio sea "flexible y coherente", al tiempo que ha pedido una buena calidad de los datos y de la forma de reportarlos, así como lograr una taxonomía, que es un "desafío muy importante".

Goirigolzarri también ha apostillado que la cantidad de dinero que hay que movilizar para cumplir la transición energética "es un desafío tremendo". Asimismo, ha indicado que el objetivo de los bancos no debe ser seguir la regulación, ya que la regulación siempre va por detrás de las tendencias de la sociedad.

El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, ha subrayado que la labor tanto de aseguradores como del resto de actores de la sociedad debe ser "acelerar la inclusión", y ha insistido en que las pequeñas y medianas empresas son "muy importantes" para lograr esta transición.

Además, Huertas ha indicado que las aseguradoras necesitan colaborar con organismos públicos y empresas privadas porque no tienen "capacidad financiera infinita", por lo que necesitan este tipo de alianzas para lograr "productos asequibles".

En este contexto, el presidente de la aseguradora ha reclamado que la transición energética sea justa intergeneracionalmente, teniendo en cuenta el impacto que supone para la generación de personas a la que le ha tocado acometerla. "No podemos dejarles sin actividad económica por razones medioambientales, sin ofrecerles una alternativa sostenible para seguir ganándose la vida", ha agregado.