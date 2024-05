Así es como puedes ahorrar 720 euros en tus recibos con el BBVA a la espera de la OPA

El BBVA vuelve hoy con su ofensiva para fusionarse con el Banco Sabadell y ha lanzado una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por la totalidad del banco catalán. Hasta que se conozca el resultado final de la operación, los productos de ambas entidades no cesan para sus clientes y los usuarios pueden seguir aprovechando las ofertas que lanza cada banco. En concreto, BBVA cuenta con una promoción a través de la cual el cliente puede obtener un ahorro de hasta 720 euros en sus recibos de luz, gas, telefonía o internet.

Se trata de una oferta para ampliar la cartera de clientes de la entidad. El usuario debe contratar la ‘Cuenta Online Sin Comisiones’ e introducir el código ‘RECIBOS720’ a la hora de hacerlo. Para recibir el reembolso debe domiciliar el recibo, o recibos, sobre el que quiera percibir la ventaja económica. Además, para este proceso BBVA ofrece el ‘Servicio Cambio de Banco’ mediante el cual ayuda al cliente objetivo a hacer el traslado de una entidad a otra de forma gratuita.

Tras hacer la domiciliación a través de esta promoción, el banco sumará el importe de los recibos que lleguen a la cuenta y devolverá hasta 60 euros brutos al mes durante un año, es decir, 48,60 euros netos mensuales. En total, 720 euros brutos. Es decir, si el recibo es superior a los 60 euros, la retribución máxima que recibirá el cliente es de 60 euros, si es menor, el reembolso se ajusta a esa cifra.

Los requisitos de la oferta del BBVA implican que el usuario cuente con un saldo medio en cuenta de 400 euros durante un año consecutivo que corresponde con el periodo de cumplimiento de condiciones y bonificaciones, aunque, especifica, la promoción no tiene permanencia ni penalización. “Si algún mes no cumples las condiciones, no perderás el premio que ya has recibido y podrás seguir recibiéndolo en los meses siguientes”, aclara el anuncio de la entidad.

Los usuarios interesados tienen hasta el día 30 de junio para contratar este producto y disfrutar de un descuento de hasta 720 euros en sus recibos domiciliados.

Los recibos por los que puedes recibir hasta 720 euros

Si el cliente domicilia un recibo de luz, gas, telefonía o internet podrá realizar un ahorro de hasta 720 euros brutos si contrata esta promoción de BBVA y los adeudos son de las siguientes empresas: