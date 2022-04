Alemania dice que ahora "no es posible" prescindir del suministro de gas ruso.

Mientras que la UE trabaja en un nuevo paquete de medidas económicas en contra de Rusia, el ministro alemán de Finanzas, Christian Lindner, aseguró este lunes que "en este momento no es posible" para la Unión Europea (UE) prescindir del suministro de gas ruso. El político se expresó así cuando el club comunitario se prepara para adoptar nuevas sanciones contra Rusia tras las imágenes de la matanza de civiles en Bucha. La duda es si el nuevo paquete de medidas afectará al gas, petróleo y carbón rusos.

"En este momento no es posible cortar los suministros de gas. Necesitamos algún tiempo, por lo que debemos diferenciar entre petróleo, carbón y gas en este momento", declaró el ministro alemán a su llegada a la reunión de titulares de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo) que se celebra hoy en Luxemburgo. Preguntado por si Berlín apoyaría que se prohibieran solo las importaciones de petróleo y carbón rusos, Lindner dijo que no quería "especular".

También subrayó que prescindir ahora del gas ruso "perjudicaría más" al club comunitario que a Moscú. Alemania es especialmente dependiente del gas ruso y el ministro afirmó que su país quiere "en el corto plazo ser menos dependiente de las importaciones de energía rusas a la Unión Europea". "Alemania apoyará sanciones adicionales contra Rusia. Tenemos que poner más presión sobre Putin y tenemos que aislar a Rusia, tenemos que cortar todas las relaciones económicas con Rusia", aseveró.

Sin embargo, el vicepresidente económico de la Comisión Europea (CE), Valdis Dombrovskis, dijo que "nada está fuera de la mesa" en lo que respecta al Ejecutivo comunitario, tras ser preguntado por si la nueva tanda de sanciones que prepara Bruselas incluirá restricciones a las importaciones de petróleo ruso.

Confió en que los Estados miembros sean "capaces de decidir sobre próximos pasos ambiciosos" en lo que respecta a las medidas restrictivas. Además, precisó que la CE analiza las "implicaciones" para la economía de la eurozona de nuevas sanciones y lo que supondría para la UE dejar de recibir gas ruso, ya sea porque los Veintisiete aprueben medidas restrictivas o porque Moscú paralice el suministro.

"No sin problemas, pero es posible hacer frente a una situación como esa", anunció, y agregó que por el momento Bruselas no espera que la guerra en Ucrania lleve a la UE a la recesión. El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, también resaltó que la Comisión "siempre dice que nada está fuera de la mesa", en referencia a la posibilidad de imponer sanciones al petróleo ruso. La vicepresidenta de Asuntos Económicos española, Nadia Calviño, no quiso precisar si España apoyaría sanciones al gas, petróleo o carbón rusos, pero recalcó que el país "desde el primer momento ha apoyado que la Unión Europea responda con unidad, determinación y solidaridad".

"Estos tres principios son los que nos han venido guiando y los que nos tienen que seguir guiando para garantizar la adopción de sanciones que sean eficaces y logren el objetivo deseado, que no es otro que cuanto antes pare la guerra de Putin con el mínimo coste e impacto negativo sobre las economías europeas", expuso. Sobre la posibilidad de imponer embargos al gas y petróleo rusos, también dijo que se van a escuchar "cuáles son las distintas propuestas que se ponen sobre la mesa".

"Pero la posición de España ha sido clara. Cubrir cualquier posible laguna, lograr imponer sanciones eficaces que nos permitan cuanto antes lograr el objetivo deseado que es que pare la guerra de Putin con el mínimo coste e impacto negativo sobre las economías y las sociedades europeas", reiteró. El ministro belga de Finanzas, Vincent Van Peteghem, afirmó que su país no se opondría a imponer un embargo al petróleo ruso, pero recalcó que las sanciones deben tener "un mayor impacto sobre Rusia que sobre la Unión Europea".

Fuentes europeas consultadas por EFE aseguraron que la UE está trabajando "intensamente" en el nuevo paquete de sanciones y que "esperan" poderlo aprobar el miércoles o jueves de esta semana. Otras fuentes añadieron que el quinto paquete que Bruselas estaba preparando hasta ahora incluía prohibiciones a las exportaciones de combustible para el sector aéreo ruso, así como un veto a las importaciones de madera y productos marinos, si bien se espera que tras las imágenes de Bucha la Comisión Europea haga nuevas propuestas.