Asaja y UPA celebran la confirmación de la sanciones contra el cártel del sector lácteo

La Audiencia Nacional ha confirmado este jueves la resolución de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) por la que se considera que ocho empresas lácteas y dos asociaciones formaron un cártel para intercambiar información comercial sensible para coordinar la compra de leche en España. Las organizaciones agrarias Asaja y UPA han mostrado este jueves su satisfacción con la decisión de la justicia española, animando a los ganaderos a reclamar sus indemnizaciones.

En un audio remitido a Europa Press, el responsable de ganadería en Asaja-Sevilla, José Manuel Roca, ha señalado que la Audiencia Nacional viene "a confirmar" una posición dominante de la industria, "un oligopolio", en el sector lácteo. "Se ponen de acuerdo una serie de empresas para reducir la competencia provocando que se limita el poder de negociación de los ganaderos", ha subrayado.

Ha explicado que cinco empresas han sido sancionadas --Pascual, Central Lechera Galicia, Lactalis, Nestlé y Schreiber Food-- pero hay otras --Peñasanta, Danone, Puleva y Asociación de Empresas Lácteas de Galicia (Aelga)-- para las que ha prescrito y no es que "no hayan cometido una tropelía" pues "también se había detectado que había hecho ese fraude y pactado precios".

Esto, según explica, ocurre cuando "cada vez se consume menos leche" y teniendo en cuenta que "la mayoría de las granjas están localizadas en pequeños pueblos, manteniendo la población rural". Además, ha detallado que España es deficitaria en leche e importamos, más allá de afirmar que "tenemos la leche más barata de la Unión Europea". Esta situación, según advierte, este llevando a la desaparición de "aproximadamente unas 1.300 ganaderías al año" y ha apuntado que "ya hubo problemas de desabastecimiento y "probablemente esto continuará". Frente a esto, ha culpado al Ministerio de Agricultura por "dejación de funciones" y ha recomendado a los consumidores que apuesten por los productos españoles. "Que miren las etiquetas y deje de comprar aquellos que pisotean a los ganaderos", ha apelado.

Indemnizaciones para algo más de 49.000 ganaderos

Por su parte, el secretario general de UPA-A, Cristóbal Cano, ha celebrado la decisión de la AN al confirmar la resolución de la CNMC que consideró que ocho empresas lácteas y dos asociaciones formaron un cártel para intercambiar información comercial sensible para coordinar la compra de leche en España.

"Viene a ratificar la denuncia que en su momento interpuso UPA contra la industria láctea por ese pacto en los precios de compra de leche a miles de ganaderos en España", ha señalado en declaraciones a los periodistas y ha animado a los "algo más de 49.000 ganaderos" afectados a reclamar sus indemnizaciones, ya que se abre esa puerta para aquellos que entregaron leche entre 2000 y 2013. "El camino ya está despejado", ha subrayado. "Se tienen que cuantificar, se tienen que calcular esas indemnizaciones, pero van a tener un alcance tremendamente importante para restaurar el daño que causaron aquellos que asfixiaron a miles de ganaderos pactando precios e incumpliendo las normas que deben de ser las legítimas y las lógicas para un mercado como el lácteo en nuestro país", ha manifestado.