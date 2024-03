Así será la subida de sueldo retrasada para los funcionarios

Gobierno y sindicatos pactaron una subida del 2% para el salario de los funcionarios en 2024 con posibilidad de un aumento adicional del 0,5% según la marcha de la inflación. Así se reflejaba en el “Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI”.

Sin embargo, esta subida no se ha hecho efectiva durante los primeros tres meses del año. La razón es muy sencilla, los aumentos en la nómina de los funcionarios se incluyen los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y los PGE 2024 todavía no se han aprobado y el trámite no parece que vaya a ser sencillo ni inmediato.

Finalmente, el Gobierno ha optado por no esperar a la diligencia de los PGE y adelantar la subida alte las quejas de los empleados públicos. Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) habían incluso amenazado con movilizaciones en primavera para presionar al Ejecutivo.

Cuando subirán el salario a los funcionarios

La vía escogida para hacer efectivo el aumento de salario de los trabajadores públicos será la del proyecto de ley para prorrogar las ayudas económicas por la Guerra de Ucrania. El Ejecutivo ya ha incluido una enmienda para sumar la subida salarial de los funcionarios.

Se espera que la medida esté lista a la vuelta de Semana Santa y que pueda aplicarse ya en la nómina de abril o mayo a más tardar.

De cuánto será el aumento salarial

La subida salarial será de un 2% para 2024 y se cobrará en abril de forma retroactiva también por los meses de enero, febrero y marzo.

Con este aumento, los salarios de los funcionarios quedarían distribuidos de la siguiente forma:

Con la aprobación de la subida, un funcionario del Grupo A1 percibiría 77,67 euros de cobrarse la paga en abril. Es decir, la subida del mes correspondiente más los atrasos de los dos meses anteriores.A este aumento se podría sumar un 0,5% adicional si el Índice de Precios Armonizados (IPCA) acumulado supera el 8% entre septiembre de 2022 y 2024, algo que parece plausible.

Pendientes del 0,5% adicional de 2023

La subida de 2024 no es el único atraso en el salario de los funcionarios. Los trabajadores públicos tampoco han cobrado todavía el aumento extra del 0,5% de 2023 vinculado al crecimiento del PIB al cierre del año.

Este incremento adicional del 0,5% no se ha hecho efectivo en todas las nóminas, según denuncian desde CSIF y también tendría carácter retroactivo. Es decir, que el Ejecutivo tendrá que aplicar la subida en las nóminas desde enero hasta diciembre de 2023 y tener en cuenta el dato para calcular el aumento del 2% en 2024.

Las subidas de 2024 marcan el final del camino para el “Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI”. Gobierno y sindicatos tendrán que volver a negociar las retribuciones de los trabajadores públicos.

Por ahora, los sindicatos han adelantado su intención de vincular la subida salarial de los funcionarios a la inflación. Esa es la propuesta de CSIF, que quiere recuperar eta fórmula que ya se aplicó en los ejercicios 2017 y 2018.