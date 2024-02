Ayuso rechaza la gestión de Cercanías: "Si nos lo quedamos, luego no llega un duro".

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha valorado hoy lunes que el servicio de Cercanías debe seguir siendo una competencia del Estado y cree que España es un país que está ya "fuertemente descentralizado" y ha señalado además que si Madrid tuviera la competencia de los Cercanías, no llegaría "un duro".

Así lo ha señalado durante su participación en un desayuno informativo, organizado por Nueva Economía Forum, sobre el traspaso integral de Rodalies para la Generalitat de Cataluña que ERC y PSOE acordaron en el marco de las negociaciones para investir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Después de ser preguntada por la posibilidad de transferir la competencia de Cercanías también a Madrid, la presidenta autonómica ha descartado esta opción. "Ya sé lo que va a pasar aquí. Nos quedamos la competencia y luego no nos llega un duro, porque claro, no somos independentistas", ha asegurado.

Ayuso cree que Cercanías es una red ferroviaria nacional y debería seguir siéndolo, "porque eso vertebra a España también". A ello, ha añadido que pasa lo mismo con la seguridad y con que Madrid no tenga su propia policía.

"Nuestros agentes, nuestra policía autonómica, es la Guardia Civil y la Policía Nacional, y no podemos estar más orgullosos de ellos, no queremos más descentralización, lo que queremos es que funcionen mejor los servicios públicos y que no tengamos todos los días el miedo de los ciudadanos en Madrid, especialmente los que más madrugan y utilizan las Cercanías, de si van a poder llegar puntuales a su puesto de trabajo", ha apostillado.