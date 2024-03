Banco de España libera 6.600 millones de provisiones para esquivar sus pérdidas. 

El Banco de España anotó un resultado neto de cero euros durante 2023 frente a los beneficios de 2.402,6 millones de euros que contabilizó el año anterior, según ha informado hoy miércoles. El organismo ha logrado esquivar las pérdidas liberando provisiones por valor de 6.611,94 millones de euros, siendo la primera vez en la historia del Banco de España que no logra beneficios.

El año pasado, Banco de España había contribuido con 1.606,81 millones de euros a elevar su colchón de provisiones, que al cierre de 2022 llegó a superar los 33.000 millones de euros. "Las políticas monetarias no convencionales de la última década, en combinación con las subidas de tipos de interés, iniciadas en 2022 para combatir la inflación, explican esta novedosa situación", ha explicado el gobernador, Pablo Hernández de Cos.

"Un banco central tiene un balance y una cuenta de resultados, como las empresas. Pero, a diferencia de ellas, su objetivo no es obtener beneficios sino cumplir su mandato, en particular, mantener la estabilidad de precios", ha proseguido el gobernador. En todo caso, De Cos ha recordado que la política monetaria de estabilidad de precios no está condicionada por la cuenta de resultados. Ha insistido en que se trata de una "situación transitoria" y que la solidez patrimonial "no se verá comprometida en ningún momento".

Sin anticipos al Tesoro Público

Debido a las pérdidas que venía registrando el Banco de España, el pasado 1 de noviembre no realizó ningún anticipo al Tesoro. Tampoco sucederá el 1 de marzo, cuando tradicionalmente ingresa la cantidad restante hasta reembolsar a las arcas públicas el 90% de su beneficio.

El impacto de la liberación de provisiones ha aliviado el abultado descenso en los ingresos totales, que en 2023 se situaron en 624,17 millones de euros, un 79% menos que el año anterior. Los ingresos netos por intereses fueron negativos en 8.900 millones de euros, debido a que los gastos por intereses se multiplicaron casi por cinco, hasta 27.527,56 millones de euros. En cambio, los ingresos por intereses únicamente se elevaron un 87,4%, hasta 18.626,87 millones de euros.

Al impacto positivo en los ingresos de la liberación de 6.611,94 millones de euros de provisiones también hay que tener en cuenta los extraordinarios de la redistribución de ingresos monetarios, que alcanzaron los 3.146,75 millones, un 132% más.

Los gastos operativos de Banco de España entre enero y diciembre fueron de 641,59 millones de euros, un 8% más. Por partidas, los gastos de personal fueron de 336,82 millones, un 5,4% más, mientras que los gastos en bienes y servicios alcanzaron los 203,54 millones de euros, un 8,6% más. El coste de la producción de billetes alcanzó los 74,08 millones (+19,4%).

Provisiones y tenencias de oro

Prácticamente la totalidad de provisiones de Banco de España (26.974,29 millones de euros) estaban destinadas a cubrir riesgos financieros (26.375,24 millones). Asimismo, también contaban con 471,27 millones para cubrir riesgos operacionales patrimoniales y otros 104,08 millones para socorro por fallecimiento y jubilación.

Las tenencias de oro al cierre del ejercicio se elevan a 16.910,85 millones de euros, equivalentes a 9,054 millones de onzas troy (31,1 gramos, a diferencia de las onzas normales, que pesan 28,3 gramos) de oro fino, valoradas a un precio de mercado de 1.867,83 euros por onza. Estas tenencias no han variado durante el ejercicio. Su valor es superior en 1.464,47 millones de euros al de 2022, como consecuencia del aumento del precio de mercado (al cierre de 2022, la onza cotizaba a 1.706,08 euros), habiéndose registrado este aumento dentro de las cuentas de revalorización del pasivo.

El suelo de Hernández de Cos

Por otra parte, las cuentas anuales del Banco de España también recogen que su gobernador, Pablo Hernández de Cos, obtuvo un sueldo bruto de 206.603,58 euros (+3% frente a 2022) y sus complementos personales fueron de 30.554,7 euros (+2,7%). La subgobernadora, Margarita Delgado, percibió el año pasado un sueldo bruto de 195.360,75 euros y complementos personales de 36.018,33 euros, con los mismos incrementos frente al año pasado que el gobernador.

Los miembros no natos del Consejo de Gobierno perciben una asignación anual bruta de 61.201,29 euros; en caso de que pertenezcan a la Comisión Ejecutiva, dicha asignación bruta es de 76.805,32 euros.

Junto a lo anterior, los miembros de los órganos de gobierno perciben cantidades iguales en concepto de dietas por asistencia a las sesiones de dichos órganos, fijadas en 1.213,26 euros por sesión del Consejo de Gobierno y en 581,88 euros por sesión de la Comisión Ejecutiva. El organismo cerró el año con una plantilla de 3.473 empleados, 42 trabajadores más, de los cuales el 52% son mujeres.