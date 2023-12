Los bancos europeos suben la rentabilidad de sus cuentas a pesar del parón del BCE. 

El parón en las subidas de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) y la caída en la rentabilidad de los depósitos parecen no haber afectado a los rendimientos ofrecidos en las cuentas remuneradas por parte de las entidades bancarias, ya que muchas han aumentado la rentabilidad ofrecida a los clientes en el último mes. Las cuentas remuneradas europeas se han convertido en una opción muy atractiva para aquellos que desean obtener rendimientos adicionales sobre sus ahorros.

Así, la cuenta remunerada del banco belga CKV ha elevado la rentabilidad en el último mes hasta alcanzar el 3,3% TAE (3,25% TIN), convirtiéndose en la mejor opción en la que invertir, según los datos aportados por Raisin. Está protegida por el Fondo de Garantía de Depósitos de Bélgica hasta los 100.000 euros por cliente. Los intereses se abonan cada mes y, en cuanto a la retención fiscal, Bélgica aplica un 30%, aunque debido a los acuerdos de doble imposición entre España y Bélgica, a partir de la documentación facilitada durante el proceso de contratación se reducirá al 0%.

Por su parte, la cuenta que ofrece el banco noruego Leabank también presenta una rentabilidad del 3,3% TAE (3,25% TIN). Los ingresos adicionales a la cuenta y los retiros parciales no están permitidos, sólo se puede cancelar la inversión en su totalidad. Está exenta de retenciones fiscales porque no se aplica a los no residentes en Noruega.

Klarna también ha incrementado la rentabilidad de su cuenta remunerada hasta el 3,29% TAE (3,25% TIN). La entidad sueca solicita un importe mínimo de un euro y un importe máximo de 85.000 euros, de los más bajos del mercado. En relación a la retención fiscal, en Suecia no existe. En cuanto al pago de los intereses, se realizará de manera trimestral.

El banco francés Distingo se ha unido a la competición por las subidas de los tipos de interés en las cuentas remuneradas. Presenta una rentabilidad del 3,2% TAE (3,16% TIN), sin retención fiscal y con una capitalización de intereses trimestral. En cuanto a la contribución que exige la entidad, el importe mínimo es de 1 euro y el importe máximo es de 100.000 euros.

¿Cuenta remunerada o depósito a plazos?

Una cuenta remunerada es un tipo de cuenta bancaria que ofrece una rentabilidad por el dinero depositado en ella. Las cuentas remuneradas ofrecen liquidez total, es decir, se puede acceder a los fondos depositados en cualquier momento, sin penalizaciones. Aunque pueden exigir determinados requisitos a cambio, como la vinculación de la nómina.

La cuenta remunerada y el depósito a plazo fijo son dos productos financieros que permiten ahorrar. Sin embargo, hay algunas diferencias entre ellos. La principal es la liquidez. La cuenta remunerada permite utilizar el dinero cuando se necesite. En cambio, el saldo del depósito a plazo fijo no se puede tocar hasta su finalización, a menos que se cancele el contrato y se pague una penalización.

Por tanto, la cuenta remunerada es más flexible y la mejor opción para acceder y utilizar el capital a corto plazo. Aunque es menos rentable, los intereses se cobran con mayor frecuencia, a diferencia de los depósitos a plazo fijo que suelen pagarse de forma anual o cuando termina el plazo.