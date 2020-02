Los empresarios recuperan a Báñez para abordar el frenazo económico en España

La exministra de Empleo y Seguridad Social Fátima Báñez –retirada de la política desde marzo de 2019– intervendrá en la Junta Directiva de Cepyme el próximo martes, 18 de febrero. Según ha podido confirmar La Información, los empresarios han confiado en la artífice de la reforma laboral de 2012 para poner el termómetro a la situación económica actual. El empresariado está inquieto. La desaceleración de la economía española fue más suave de lo que se esperaba en la recta final de 2019 pero el inicio de este año ha dejado malos datos de empleo y rebajas de previsiones por parte del Gobierno. Este escenario adverso convierte cada foro empresarial en un hervidero de información donde la opinión más demandada es la de los perfiles más expertos. Y si alguien sabe de tomar decisiones en situaciones convulsas es Báñez.

Por eso, la invitación no es casual. Los empresarios acuden a la diseñadora de la ley estrella del PP durante el Gobierno de Mariano Rajoy justo cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez está a punto de asestar el primer golpe a esta normativa ampliamente respaldada por la patronal. Fuentes del entorno de la exministra, no obstante, matizan que acude a este foro empresarial a analizar la situación que atraviesa la economía española en general y en ningún caso como adalid de la reforma laboral.

Báñez dio el salto a la empresa privada a finales del año pasado, cuando fichó por la farmacéutica Rovi como consejera externa independiente. Sin embargo, a la cita del próximo martes con los pequeños y medianos empresarios españoles acudirá en calidad de exministra de Empleo. Cuando se acaban de cumplir ocho años de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, la patronal de las pymes quiere analizar con ella sus efectos en el mercado de trabajo, en un marco general de análisis de la situación económica.

La propia Báñez publicó recientemente un artículo en El Mundo en el que celebraba los efectos de su reforma laboral, al afirmar que "la evidencia empírica muestra que la recuperación ha venido acompañada de empleo de más calidad" y que "hoy, tras ocho años de vigencia de la reforma laboral, podemos afirmar que, con 785.000 ocupados menos, hay más asalariados con contrato indefinido que nunca". Además, añadía, "tres de cada cuatro asalariados (el 74%) tiene un contrato indefinido, casi seis puntos más que antes de la crisis". La exministra subrayaba que aquella legislación implantó "una nueva cultura del empleo en España" y pedía "no dejarse llevar por la ideología" y articular "nuevos consensos que favorezcan soluciones compartidas".

Por eso a nadie se le escapa que el cónclave empresarial se produce en un momento de incertidumbre sobre el impacto de la derogación por fases de la reforma laboral que va a llevar a cabo la ministra de Trabajo y Economía Social de Unidas Podemos, Yolanda Díaz. El cambio más inmediato, la derogación del artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores que actualmente permite el despido de un empleado por acumular faltas de asistencia, aunque estén justificadas por bajas médicas, se aprobará el mismo martes por la mañana en la reunión del Consejo de Ministros, tal y como adelantó este medio. Horas después la exministra de Empleo hará su intervención en Cepyme.

Empresarios consultados por este medio esperan que la invitada en el máximo órgano de gobierno de Cepyme defienda las bondades de la normativa que ella misma diseñó, con el argumento de que contribuyó a crear empleo y mejoró su calidad. Pero fuentes cercanas a la exministra desligan su intervención de la reforma laboral. Recuerdan que Báñez asiste con frecuencia a foros empresariales donde expone su opinión sobre todo tipo de asuntos económicos. Además, su presencia en la Junta Directiva se enmarca en las intervenciones habituales de políticos (Pablo Casado acudió recientemente), ministros en activo y altos cargos con amplia experiencia en la Administración.

Pero la invitación de Báñez no es baladí en el momento actual. Nadie mejor que la exministra para aportar a los empresarios un argumentario sólido en defensa de su reforma laboral. Cepyme, como CEOE, está presente en la mesa del diálogo social tripartita con el Ministerio de Trabajo y los sindicatos CCOO y UGT y de la firma de su presidente Gerardo Cuerva depende la unanimidad en los acuerdos. El presidente de la CEOE Antonio Garamendi ya ha advertido de que los empresarios no aceptarán un "trágala" en la negociación para derogar lo que el Gobierno ha denominado "los aspectos más lesivos" de la norma. Es decir, si el diálogo social se convierte en una especie de contrato de adhesión a los postulados que plantee el Ejecutivo, no firmarán.

Primer golpe, en primavera

El Gobierno ha acelerado los plazos para asestar el primer golpe en la línea de flotación de la gran reforma de la era Rajoy y quiere un primer paquete de derogaciones esta misma primavera. El secretario de Estado de Empleo Joaquín Pérez Rey ha programado reuniones semanales con los agentes sociales para alcanzar consensos cuanto antes. Los representantes de la patronal y los sindicatos están citados todos los viernes a las 9 de la mañana para negociar pero, si no hay acuerdo, desde Trabajo ya advierten de que "no puede haber dejación legislativa". Es decir, los cambios se harán sí o sí, aunque sea de manera unilateral.

Este planteamiento no gusta a la patronal. Si bien las cuestiones a tratar en esta primera fase ya están bastante avanzadas en el diálogo social, sigue habiendo importantes discrepancias respecto a aspectos como la regulación de la subcontratación. En el 'pack' de primavera también entrarán otras cuestiones como la recuperación de la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa o la ultraactividad. Después, a medio plazo, se pretende elaborar el 'Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI' con la ayuda de un grupo de expertos aún por designar.