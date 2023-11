Bankinter baja un 75% la comisión para operaciones en bolsa por el 'Black Friday'

Bankinter ha lanzado varias promociones para las campañas de 'Black Friday' y 'Cyber Monday', entre las que se encuentra una rebaja de la comisión de intermediación de su bróker. La entidad ha anunciado este lunes que los clientes que realicen operaciones con acciones de la Bolsa de Nueva York y el mercado electrónico Nasdaq podrán acceder a una oferta temporal con la que la comisión a pagar pasará de los 20 a los 5 euros.

El descuento se aplicará este viernes 24 de noviembre a la Bolsa de Nueva York, mientras que la rebaja de las comisiones para el índice Nasdaq estará vigente el lunes 27, con motivo de las campañas de 'Black Friday' y 'Cyber Monday', respectivamente, a las que varios bancos se han sumado con promociones, descuentos y ofertas.

Podrán acceder a la oferta de comisión reducida los clientes que realicen operaciones con acciones a través de la web o la aplicación del banco y por valores que no superen el importe de 40.000 euros. La promoción no incluye la compraventa de fondos cotizados (ETF) ni la operativa de crédito, que no tendrán ningún descuento en comisiones.

Ofertas para fraccionar pagos y cheques Amazon

Además de la rebaja en los costes de operaciones llevadas acabo a través del servicio de bróker de la entidad, el servicio Compra Smart, que permite fraccionar los pagos, estará disponible para nuevos clientes de dicho servicio con un coste del 0% hasta el 29 de noviembre. Para ello, solo tienen que entrar en la app del banco y elegir el plazo para fraccionar entre tres y seis meses.

Por último, Bankinter pone a disposición de sus clientes un ahorro del 2% en la compra de cheques regalo de Amazon.es para compras que se realicen antes del 28 de noviembre. Los clientes que adquieran uno de estos cheques a través de la app de Bankinter se beneficiarán de un mayor descuento del que ofrece el banco habitualmente, que normalmente es del 1,5%.

Muchos otros bancos se han sumado ha estas campañas con una variedad de promociones y ofertas, que van desde la mejora de las condiciones de algunos depósitos en EBN o rebajas en los costes de los préstamos en Sabadell y Santander hasta devoluciones de parte del importe de las compras en BBVA.