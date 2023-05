Botin defiende en Bruselas que la banca europea no necesita mayor regulación

La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, ha defendido este martes que el sector bancario no necesita mayor regulación y achado las recientes turbulencias en el sector (la absorción del histórico Credit Suisse por parte de UBS y la caída del Silicon Valley Bank) a la "mala gestión", informa EFE. "Lo que diría es que primero tenemos que tener un buen diagnóstico, pero lo que no necesitamos es más regulación", ha defendido Botín quien lo ha argumentado en que las instituciones financieras no están en la misma situación que en 2008 y que el negocio bancario regulado, sobre todo los denominados bancos sistémicos, "son fuertes".

botín se ha felicitado de que "la Comisión Europea haya aceptado que la regulación es una herramienta para la innovación y el crecimiento" y defendido que es necesario "repensar qué queremos que hagan los bancos", cuál es el enfoque adecuado para los próximos diez años y entender como tener "un sistema financiero que pueda apoyar el crecimiento y sea rentable". A su juicio, la clave no está en endurecer la normativo sino que "tenemos que repensar profundamente cómo regulamos".

Preguntada por las recientes turbulencias alrededor del Silicon Valley Bank y de Credit Suisse que finalmente requirió también asistencia finaciera del gobierno helvético, la presidenta del Santander ha concluido que lo que ocurrió "no tuvo nada que ver con la regulación o la supervisión". "Lo que ocurrió fue mala gestión. Todo lo que no deberías haber hecho, se hizo: concentración de riesgo, desequilibrio de vencimientos, liquidez insuficiente, invertir en deuda soberana al 1 % o menos del 1 %", ha sostenido Botín durante una conferencia organizada por el Institute of International Finances (IIF) en Bruselas.

Financiar la transición verde, la "mayor oportunidad"

Para la presidenta del Santander, la "mayor oportunidad de crecimiento" está en "financiar la transición verde", por lo que ha abogado por que Europa alinee sus estándares de sostenibilidad para la banca con los desarrollados a nivel internacional para evitar una disparidad que lleve a perder oportunidades.