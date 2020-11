Albella deja la CNMV y abre un periodo de transición hasta que haya candidato

Sebastián Albella dejará de ser presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la próxima semana, momento en el que se abrirá un periodo de transición en la institución hasta que haya un nuevo candidato. Según han confirmado fuentes cercanas a la negociación, la idea es que el actual presidente siga al frente mientras se encuentra una alternativa para la renovación de la cúpula, aunque para ello sea necesario modificar algunos de los postulados de la Ley del Mercado de Valores para que pueda continuar al frente hasta que se encuentre y se nombre un sustituto. Se trata de poner en marcha un periodo de transición similar al que se utilizó para sustituir al presidente de la CNMC o del FROB. Hay que tener en cuenta, además, que el nuevo responsable tendrá que superar el examen de la Comisión de Economía del Congreso, con lo que los plazos pueden alargarse y todavía no hay una alternativa clara.

Fuentes cercanas al proceso advierten que el propio Albella comentó a la vicepresidenta económica Nadia Calviño su intención de no renovar en el puesto, dado que no tenía claro si contaba con la confianza del Ejecutivo para ello. Tal y como adelantó La Información, Calviño y Albella celebraron una reunión hace un par de semanas en donde pusieron sobre la mesa todas las opciones que había para renovar la CNMV. Ya en ese encuentro se advirtió que, dada la cercanía de la fecha del vencimiento de su mandato, el miércoles de la semana que viene, sería necesario modificar la ley que regula el funcionamiento de la institución, para garantizar la continuidad del presidente y los consejeros mientras no se encontrase un sustituto para su renovación.

Tanto Albella, como la vicepridenta de la CNMV, Ana Martínez-Pina, llegaron a la institución en 2016, bajo el Gobierno del PP de Rajoy y mediante un acuerdo alcanzado con Ciudadanos y el PNV. Era un candidato de consenso para esas tres fuerzas políticas, pero contaba con el rechazo frontal de PSOE y Unidas Podemos, algo que había levantado hasta ahora las sospechas de que no se le iba a renovar en el cargo. La falta de un sustituto y el retraso en la renovación hicieron pensar que podía seguir, hasta que en el encuentro con Calviño quedaron las cosas claras, si bien fuentes cercanas al proceso aseguran que se trata de una transición pactada y sin agravios por ninguna de las partes.

La llegada de Sebastián Albella a la CNMV estuvo rodeada de polémica, dado que venía de ser socio director de uno de los bufetes de derecho de los negocios de origen anglosajón de mayor implantación en España, Linklaters. De hecho, se puso en duda el papel que debía realizar en casos como la crisis de Banco Popular o de Codere, por ser dos entidades a las que desde el despacho que dirigía se había asesorado, lo cual suponía un posible conflicto de interés. A pesar de ello, desde su entorno se asegura ahora que tales reticencias nunca han ido a más, hasta el punto de que no existe ninguna duda sobre la independencia de su trabajo en el Ministerio de Economía, con el que se ha pactado ahora "una sustitución tranquila".

El cambio en la cúpula de la CNMV es el único que falta de los grandes órganos que vencen este año. Primero tuvo lugar el relevo en la primera línea de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que concluyó con la salida de José María Marín Quemada, la vicepresidenta y otros tres consejeros, y la llegada de Cani Fernández acompañada por, entre otros, Carlos Aguilar, propuesto por Podemos. Esta misma semana se ha confirmado el relevo de Jaime Ponce en el FROB por Paula Conthe, hasta ahora responsable de Resolución de esta institución.

Una de las claves políticas que se manejan en la renovación de Albella en la CNMV y que se deberá despejar en las próximas semanas será, precisamente, la carga política que se vaya a poner en su consejo. Fuentes empresariales y del mundo del derecho de los negocios han mostrado su preocupación por las concesiones que en este ámbito se puedan hacer a una formación como Unidas Podemos, que en su día ya mostró su interés en tener un responsable o allegado a su formación en la nueva CNMV sin Albella.