Calviño sostiene que no ha hablado con Yolanda Díaz sobre la subida del SMI.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, ha asegurado este jueves que la posible subida del salario mínimo inteprofesional (SMI) "no se ha tratado ni discutido" dentro del Ejecutivo, ni se ha tomado ninguna decisión al respecto, ni lo ha hablado tampoco con la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Calviño, en declaraciones a la cadena SER recogidas por Europa Press, ha recordado que el Gobierno de Pedro Sánchez es el que más ha subido el SMI, un 30%, y que está comprometido con seguir elevándolo a lo largo de la legislatura.

Ahora bien, la vicepresidenta segunda ha insistido en que la subida del SMI debe ser compatible con el objetivo de no perjudicar la creación de empleo, en particular de los jóvenes, y confía en seguir aumentando esta renta mínima cuando lo permita la recuperación económica y del empleo. "Hicimos bien en ser prudentes en diciembre (respecto a la subida del SMI)", ha señañado la vicepresidenta.

Por otro lado, Calviño ha asegurado que "no tiene noticias" de que se haya alcanzado un acuerdo con Unidas Podemos en materia de vivienda y que lo que está sobre la mesa es la propuesta del ministro Ábalos. "Yo no tengo noticias de que haya habido un acuerdo, pero espero que lo haya pronto (...) Es público que hay distintos puntos de vista y es obvio que hay que llegar a un acuerdo y que sea un proyecto de ley equilibrado. No se trata de poner un precio o regular o prohibir en un texto normativo, sino de actuar sobre distintos elementos del mercado", ha subrayado.

En otro orden de cosas, Calviño ha descartado revisar por ahora las previsiones de crecimiento económico a pesar de que todos los indicadorrs son positivos. "No veo la necesidad. En otoño en todo caso es cuando tendríamos que revisarlas", ha recordado.

Preguntada por si cree que España "se va a salir", como aventuró ayer la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, Calviño ha subrayado que su percepción es que en España "hay mucho talento y muchas ganas" y que tanto los fondos europeos como el ahorro impulsará la economía en la segunda parte del año.

"Tenemos que aprovechar para que no sea un rebote pasajero", ha dicho la vicepresidenta, que ha apuntado que ayer, durante su visita al Círculo de Economía en Barcelona percibió un ambiente de "optimismo" y que de lo que se trata ahora es de que el sector productivo y los servicios pongan "velocidad de crucero lo antes posible" para que la oferta se acompase al estímulo de la demanda.