Así puedes cambiar de banco sin salir de casa y evitar las comisiones

A finales del año pasado, se fue anunciando que la banca española endurecería las condiciones de sus clientes menos vinculados para afrontar el panorama de intereses mínimos imperante. Esta acción se traducía en un aumento de los requisitos para evitar pagar comisiones. Sabadell, Bankia y CaixaBank han sido algunas de las entidades que han aplicado estas medidas.

Ante este panorama, los usuarios han empezado a buscar cuentas sin comisiones o con requisitos más flexibles. Desde el comparador financiero HelpMyCash.com aconsejan aprovechar estos días de cuarentena para estudiar el estado y las condiciones de nuestras cuentas y tomar una decisión, ya que es posible cambiar de banco sin tener que salir de casa y, por ende, cumplir con el confinamiento decretado a causa del covid-19.

Tsunami de comisiones: los bancos endurecen sus requisitos

Encontrar un banco que no cobre comisiones se ha convertido cada vez más en una tarea ardua. Son muchas las entidades que han endurecido sus requisitos de vinculación para que los usuarios puedan librarse de pagar comisiones.

Con Sabadell podemos llegar a pagar hasta 120 euros anuales en su Cuenta Expansión si no cumplimos todos sus requisitos, mientras que Bankia puede llegar a cobrar hasta 168 euros anuales a los clientes acogidos al programa Por Ser Tú si no cumplen las nuevas condiciones y con CaixaBank la factura puede alcanzar los 240 euros al año si no nos vinculamos más con la entidad.

¿Alternativas? Cambia de banco y, además, desde casa

Si los nuevos requisitos que nos ha impuesto nuestro banco nos parecen inasumibles, conviene que estudiemos la oferta bancaria actual y comparemos los distintos productos que nos ofrecen las entidades para saber cuál se adapta mejor a nuestro perfil. Las cuentas online acostumbran a exigir muy pocos requisitos y, además, las podemos contratar desde casa.

Para abrir una cuenta bancaria online tan solo necesitaremos unos pocos minutos de nuestro tiempo. Podemos llevar a cabo la apertura a través de Internet, desde el ordenador o desde la aplicación móvil. Según explica HelpMyCash, los bancos nos pedirán tan solo que rellenemos un formulario y que adjuntemos una imagen de nuestro DNI y un selfie o, en su lugar, que hagamos una videollamada. Algunos bancos también nos darán la posibilidad de identificarnos con el código IBAN de otra cuenta a nuestro nombre. Tendremos que tener a mano nuestro teléfono, pues recibiremos un SMS de confirmación con un código mediante el cual podremos firmar el contrato.

Cuentas online sin comisiones: con nómina, sin nómina o de ahorro

Si dispones de una nómina, ING es uno de los bancos que no cobra comisiones y que, además, ofrece tarjetas gratuitas. Su Cuenta Nómina se ha convertido en un producto popular debido a que, además de la ausencia de comisiones, otorga dos días de descubierto gratuitos y transferencias que llegan el mismo día si domiciliamos una nómina o realizamos un ingreso mensual de 700 euros.

Otro banco que nos puede interesar si tenemos nómina es Bankinter. Su Cuenta Nómina al 5% TAE remunera nuestro saldo al 5% durante el primer año hasta un máximo de 5.000 euros. Para beneficiarnos de su rentabilidad, tan solo deberemos domiciliar una nómina de 1.000 euros y tres de nuestros recibos de forma trimestral, así como hacer un uso mínimo de la tarjeta asociada a la cuenta.

Si no disponemos de una nómina, Openbank puede ser nuestro banco. Su Cuenta Corriente Open es 100% online y está exenta de comisiones. Su tarjeta de débito es gratis y, además, ofrece múltiples descuentos en ocio, gastronomía, espectáculos moda y viajes. Lo único que hay que hacer es operar online.

Si los bancos 100% online no nos convencen, BBVA nos ofrece su Cuenta Online Sin Comisiones, totalmente gratuita y con tan solo dos asumibles requisitos: ser nuevo cliente de la entidad y contratarla por Internet. No es necesario domiciliar nada, ni nómina ni recibos.

Si lo que nos interesa es el ahorro, podemos echarle un ojo a la Cuenta de Ahorro de Nationale Nederlanden, que remunera nuestro saldo con un 0,40% TAE y que, además, nos obsequia con 50 euros de regalo sin salir de casa. Para ello, tan solo deberemos realizar la apertura antes del 18 de abril, ingresar 5.000 euros en la cuenta y mantenerlos desde el 1 de mayo hasta el 31 de junio de 2020