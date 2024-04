Casa gratis y sueldos de 1.500 euros: la increíble oferta de empleo para este pueblo de España

Encontrar trabajadores dispuestos a trasladarse a los pueblos no es tarea sencilla. Es por ello que muchos ayuntamientos de las localidades más pequeñas de España ofrecen condiciones de lo más atractivas para incentivar el desembarco de nuevos empleados. En concreto, el Vivero Sor Valentina busca añadir a plantilla a dos personas mayores de 50 años en Plasencia, Cáceres. Para facilitar la incorporación, el centro de jardinería propone establecer una vivienda para aquellos que pasen a formar parte de la empresa, además de un salario de 1.500 euros. Como requisitos, el posible candidato deberá tener un perfil que cuente con una pareja y tendrá que poder acreditar experiencia previa en el sector de la agricultura o la construcción.

¿Qué hace tan característica esta oferta? No se exigen aspectos comunes en el resto de ofertas. Primero, el rango de edad al que va dirigida es poco común. Por otra parte, no se exigen estudios formales y finalmente, se ofrece alojamiento gratuito.

Cómo inscribirse en el proceso de selección

Para poder participar en el proceso de selección, los candidatos deberán remitir su documentación al correo electrónico que el centro de jardinería ha puesto a disposición, o en su defecto, si lo desean, podrán presentarla en las instalaciones en Ronda Sur, Plasencia.

En esta oferta se toman en cuenta aspectos como la habilidad, que a menudo pasa a un segundo plano frente a aspectos como la edad o los estudios. De esta manera, este empleo genera un desarrollo económico para la localidad, al activar laboralmente un sector comúnmente olvidado.

Empleo para personas mayores de 55 años

De acuerdo con el informe "El impacto de la edad en el mercado de trabajo y la resiliencia de las empresas en España" elaborado por Oxford Economics en colaboración con la Universidad de Salamanca y el Centro Internacional sobre el Envejecimiento (CENIE), España posee una tasa de empleo baja para personas de 55 años o más.

Esto resulta preocupante teniendo en cuenta que según el informe, en "España, se prevé que el número de personas mayores de 65 años aumente en un 138 % en idéntico lapso temporal (2000- 2050), pasando de 6,8 a 16 millones de personas longevas." Por lo tanto, el hecho de que se incluya a un tramo de edad que suele enfrentar dificultades a la hora de encontrar trabajo y que además continúa en un ritmo de crecimiento particularmente alto en comparación con el resto de países, resulta innovador y rompe con la media actual.

Por otra parte, en la oferta no se considera el récord académico. Según el Instituto nacional de Estadística (INE) en el último trimestre de 2023, casi 6000 personas (5906,2) alcanzaron estudios primarios como máximo, pero no todos los completaron. Mientras, 11.559,51 alcanzaron las etapas de educación secundaria. Así, teniendo en cuenta la cantidad de personas que no poseen estudios completos, es una oferta que beneficia a un sector importante de España. De esta manera, se abren las puertas a muchos que tengan habilidades, sin tener en cuenta su historial académico.

Del mismo modo, la oferta de alojamiento gratuito presenta un gran beneficio comparativo en un momento donde los precios continúan en aumento es progresivamente más difícil acceder a una vivienda.

Desde el punto de vista de varios estudios que se comentan en el informe del CENIE, donde se afirma que el porcentaje de trabajadores de mayor edad se relaciona con una mayor productividad.