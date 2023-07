Cataluña pedirá al próximo Gobierno un margen de déficit de al menos un 1%.

En plena carrera electoral con las elecciones generales del 23- J a menos de un mes, la Generalitat de Cataluña ha anunciado que pedirá al Gobierno español que surja de esa próxima cita con las urnas que pueda disponer de un margen de déficit equivalente, al menos, a un 1% del PIB catalán en 2024.

La consellera de Economía de la Generalitat, Natàlia Mas, ha tildado de "injusto" que el Estado pretenda "acaparar el 100% del margen de déficit" permitido para todas las administraciones en 2024, en declaraciones a EFE.

Los presupuestos deberán ceñirse a un déficit equivalente al 3% del PIB

Tras un período de suspensión de las reglas fiscales por la pandemia de la covid-19, las autoridades europeas ya han avisado de que en 2024 los presupuestos de los países de la UE deberán ceñirse a un déficit equivalente al 3% del PIB, y la Generalitat denuncia que el Estado quiere imponer un "déficit cero" a las comunidades y un superávit del 0,2% a los ayuntamientos.

"No tiene ningún sentido que el Estado acapare el 100% del déficit cuando las responsabilidades del gasto están compartidas entre las administraciones", considera Mas, que ha argumentado que las comunidades tienen el grueso del gasto en salud, educación y derechos sociales, entre otras materias. "Las comunidades asumen un tercio del gasto y reclamamos nuestra parte del déficit", ha dicho la consellera, que ha asegurado que a las comunidades les debería corresponder, en consecuencia, un tercio del déficit, es decir, un 1% como mínimo.

Reparto de los fondos europeos

Otra demanda de tipo coyuntural que hará la Generalitat al próximo Gobierno será que las elecciones "no interfieran" en el despliegue de los fondos europeos Next Generation. "Hay una oportunidad histórica que no podemos desaprovechar", ha asegurado Mas, que ha vuelto a denunciar "opacidad" en la gestión del Estado de estos fondos y "atrasos" en la puesta en marcha de instrumentos clave como los llamados PERTE.