CCOO acusa a la CEOE de "exagerar" el problema de vacantes para no subir el SMI

CCOOO acusa a la CEOE de "exagerar" el problema de vacantes para no subir el SMI.

El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha acusado a la patronal de "sobreactuar" respecto al problema de vacantes de trabajo sin cubrir que existe actualmente en España, creando una alarma social que no se corresponde con los datos. La postura del sindicato coincide con la defendida desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social encabezado por Yolanda Díaz, dado que ambos sectores inciden en las condiciones laborales ofertadas como principal causa por la que no encuentran a un candidato adecuado. Si bien, reconocen que en algunos supuestos sí existe un "desacople" entre la formación con la que cuentan los profesionales que están en búsqueda de un nuevo empleo y la que requieren los empleadores.

Según la última encuesta elaborada por el INE, en el segundo trimestre de 2023 había 148.000 puestos de trabajo sin cubrir, lo que supone un número muy reducido respecto al total de parados, que supera los 2,7 millones -a la espera de conocer el dato de septiembre que se publicará este martes-. Por ello, desde CCOO defienden que el relato impulsado por CEOE y Cepyme en los últimos meses respecto a este problema no es gratuito, si no que busca crear un clima de opinión en el que ampararse para no subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o deteriorar la cobertura social de lo que tienen a denominar como "paguitas" -prestaciones o subvenciones públicas-.

Sordo también ha señalado que algunos sectores empresariales están tratando de promover el "antisindicalismo más burdo" con el objetivo de debilitar la capacidad de negociación y respuesta de los trabajadores. Las tensiones entre los dos bandos del diálogo social se han incrementado en las últimas semanas después de que el presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, José Luis Yzuel, bromeara en un foro organizado por la patronal de pequeñas y medianas empresas sobre las jornadas de más de diez horas y normalizase el trabajo por 12 horas en el sector sin que haya habido una disculpa posterior por estas palabras, que se justificaron como una "broma".

Sin embargo, esta solo ha sido una 'gota de agua' más tras nueve meses en los que los acuerdos tripartitos o en el marco del diálogo social han sido puntuales, después de haber sido la tónica general durante gran parte de la legislatura. El departamento de Díaz solo ha conseguido sellar la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027, mientras que los sindicatos se citaron con Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva para firmar el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. Los empresarios han realizado sendas aportaciones en el texto del Estatuto del Becario -nunca aprobado en Consejo de Ministros- y también en la segunda parte de la reforma de las pensiones, sin embargo, en ambos casos se negaron a dar su apoyo.

El secretario general de Comisiones Obreras ha incidido este lunes en la necesidad de empoderar a la clase trabajadora, ampliar la estabilidad en la contratación y trabajar en la mejora de la política salarial y de las renta sustitutorias en el contexto laboral actual. Pero, en la presentación del estudio 'Encuesta de Negociación Colectiva' elaborada por la Fundación 1 de Mayo asociada a la organización sindical Sordo también ha destacado la necesidad de cubrir las brechas de formación entre trabajadores, dado que han comprobado que sigue siendo uno de los factores más determinantes para contar con unas condiciones precarias o dignas.

Yolanda Díaz defendió hace un par de semanas en el encuentro internacional sobre el Futuro del Trabajo que el problema del mercado de trabajo al que hacían referencia los empresarios residía en las "excesivas" horas extra sin remunerar. "No somos ni Estados Unidos, ni siquiera está en la media de vacantes de Europa" ha zanjó. La titular de Trabajo subrayó que el problema del mercado laboral se focaliza en las "excesivas" horas extra no remuneradas y en la tasa de paro, que se mantiene por encima del 11% pese al crecimiento del empleo, al tiempo que resto importancia a las encuestas internas de las patronales por tratarse de "entidades privadas":