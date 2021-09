Cuánto dinero tiene Kylie Jenner: los negocios detrás de su polémica fortuna

"Puedo nombrar una lista de 100 cosas más importantes en este momento que fijarme en la cantidad de dinero que tengo". Estas fueron las palabras que escribió Kylie Jenner en sus redes hace poco más de un año, cuando Forbes publicó un informe en el que revelaba que el patrimonio de la pequeña de las Kardashian no era tan alto como ella misma había dicho. De tal afirmación se podría pensar, de bote pronto, que solo la dice alguien cuya fortuna es tan grande que no necesita mirar su cartera y sus gastos cada semana, pero sea como fuere, de lo que no hay duda es que la celebrity de 24 años es, junto a su familia, una máquina de generar dinero. Como prueba un botón: según el análisis realizado por Hopper HQ, aplicación líder en gestión redes sociales, Jenner es la tercera persona que más dinero cobra por sus publicaciones de Instagram, solo por detrás de Cristiano Ronaldo y Dwayne Johnson. En concreto, se embolsa por cada post hasta 1,26 millones de euros.

El imperio de la estadounidense, quien ha sido nombrada por la revista Time como una de las jóvenes más influyentes del mundo junto a sus hermanas, no es baladí. De hecho, en las últimas horas ha anunciado el nuevo negocio que verá la luz el próximo 28 de septiembre. Pero antes de ir a lo concreto, vayamos a lo general y a toda la polémica que envuelve su patrimonio. Su primer trabajo fue en 'Keeping Up With The Kardashians', el programa de telerrealidad sobre la familia en el que Jenner empezó solo con nueve años. Ahora, va ya por su temporada 18. Según publicaron varios medios especializados como People o Business Insider en 2017, las ganancias de la familia por cada temporada ascendían a 30 millones de dólares. En 2013, cuando Jenner tenía 15 años, lanzó con su hermana Kendall, la línea de ropa: Kendall + Lylie para PacSun. Una marca que a día de hoy se vende en 390 ubicaciones en Estados Unidos (incluidas Topshop, Amazon o Bloomingdale's) y 975 en todo el mundo.

Las idas y venidas de Kylie Cosmetics

Pero eso no es todo. Quizás hasta solo sea la punta del iceberg del imperio de Jenner. Y es que con lo que ha generado la mayor parte de su fortuna es con su compañía de maquillaje, Kylie Cosmetics. Un negocio que salió de un escándalo algo menor: la más joven de las Kardashians pasó más de un año negando todos los rumores y especulaciones de que estaba usando inyecciones de relleno de labios, hasta finalmente confesarlo en mayo de 2015. Entonces, lejos de sentirse avergonzada tras haber salido a la luz las mentiras, Kylie y su madre, Kris, vieron una oportunidad de marketing. Con más de 200.000 euros derivados de sus ganancias como modelo, patrocinios y series, lanzó su primer lote de 15.000 kits de labios, que consistían en un delineador de labios y lápiz a juego. Los kits, cada uno de 29 dólares, se agotaron en menos de un minuto, "antes incluso de actualizar la página", le explicaron a Forbes. Al año siguiente, la marca ya contaba con docenas de productos nuevos y gozaba de cierta reputación en la industria de los cosméticos.

Y es precisamente aquí donde empieza parte de la controversia y lo que motivó las palabras de la celebrity mencionadas al principio de este artículo. En 2019, Kylie Jenner vendió el 51% de sus cosméticos al gigante de belleza Coty en un acuerdo valorado en más de 500 millones de euros. Dicha operación parecía confirmar lo que Kylie y su familia llevaban tiempo diciendo y lo que Forbes había declarado en marzo de 2019, cuando en una portada la catalogó como la mayor multimillonaria joven 'hecha a sí misma'.

Hasta que llegó 'la letra pequeña del contrato' que, tal y como detalla la revista especializada en economía y negocios, "sugirió una verdad menos halagadora". Las cuentas publicadas por Coty que cotizaba en bolsa pusieron al descubierto que el negocio de Kylie era significativamente más pequeño y menos rentable de lo que la familia había estado promulgando durante los últimos años. Que Kylie Cosmetics creciese de cero a 300 millones de dólares en ventas en tan solo un año, "era difícil de creer", revelaban en Forbes. Con esta nueva información, más el impacto que supuso la Covid-19 en las acciones de belleza y el gasto del consumidor, Forbes recalculó el patrimonio neto de Kylie: primero se llegó a la conclusión de que no es multimillonaria; segundo, que una cantidad más realista la situaría en poco menos de 900 millones de dólares, que tampoco es baladí. Más de un tercio es de lo que se habría embolsado por vender la mayor parte de su empresa.

Tras la publicación de Forbes, los representantes de Kylie Jenner y su madre Kris se pusieron en contacto con la revista para negar que las declaraciones de impuestos o sus ingresos fueran falsas. Eso, mientras la pequeña de las Kardashians sigue amasando su fortuna con nuevas colecciones. La última, Kylie Baby, una colección de productos para el cuidado de la piel del bebé. La publicación de Instagram en la que lo anunciaba aglutina ya la friolera de 2 millones de 'me gusta'.