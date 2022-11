¿Cuánto me puede subir mi casero el alquiler a partir de 2023? Hay un límite

A poco más de un mes para que cierre el año, son muchas las personas que en España viven de alquiler, especialmente colectivos como los estudiantes universitarios, los trabajadores de las grandes ciudades, como en el caso de Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla, o simplemente aquellos que no pueden o no quieren acceder a una vivienda en estos momentos, los que se preguntan ahora: ¿cuánto me puede subir mi casero el precio del alquiler a partir de 2023? Pues bien, esta pregunta tiene mucho sentido, sobre todo si se tiene en cuenta la elevada tasa de inflación, que en octubre se moderó en un 7,3%, pero que, sin embargo, el pasado mes de agosto superó la barrera de las dos cifras, con un 10,4%, algo que no había ocurrido en los últimos treinta años.

Hay un límite al precio del alquiler fijado por el Gobierno

Lo primero que hay que tener en cuenta que la reciente aprobación en el Congreso de los nuevos Presupuestos Generales del Estado, supone el tope del alquiler al 2%, como máximo, a partir de enero del año que viene. El Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez pactó con EH Bildu prorrogar un año más el límite del precio del alquiler al 2%, actualmente en vigor, lo que se extenderá también de cara a los próximos doce meses. Para conocer mejor esta medida, hay que remontarse hasta marzo, cuando el Gobierno aprobó la limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda.

Dicho de otro modo, aquellos propietarios que tuvieran un piso alquilado, y cuyo contrato fuera a cumplir su renovación anual, no podrían subir el alquiler a sus inquilinos más de un 2%. Así quedó reflejado en el BOE a través de la publicación del Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio. Por lo tanto, si a día de hoy en el contrato entre arrendador y arrendatario aparece una mensualidad de 600 euros, y se cumple el plazo de renovación, el tope que se podría subir quedaría fijado en 12 euros más cada mes. Esto es, 612 euros mensuales.

Justo en este sentido, cabe subrayar que hasta marzo de este mismo año, la ley permitía a los propietarios subir el precio del contrato de alquiler, conforme a la subida de la inflación. Sin embargo, debido a que está disparada, como se ha ido viendo su evolución durante los últimos seis meses, si fuera así, podría suponer un desembolso importante para el bolsillo de casi 3,5 millones de alquilados en España, según los cálculos estimados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, capitaneado por Raquel Sánchez. Por lo que si nos servimos del ejemplo anteriormente citado, en el caso de que el alquilado tuviera que renovar su alquiler durante el mes de octubre, en lugar de pagar 612 euros, por el tope del 2%, pasaría a desembolsar casi 44 euros. Para ser más exactos, 43,8 euros, coincidiendo con el 7,3% de la inflación marcada en octubre.