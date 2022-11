El Salario Mínimo Interprofesional subirá en 2023: se prevén estas cuantías

Buenas noticias para los 1,5 millones de trabajadores por cuenta ajena que, en la actualidad, cobran el Salario Mínimo Interprofesional en sus puestos de trabajo. El Gobierno de España, única autoridad encargada de dar el sí definitivo al incremento del SMI de cara al próximo año de 2023, ya ha dado su brazo a torcer, aunque según fuentes consultadas por La Información, no contaría con el apoyo de la patronal, por lo que sí se cerraría el acuerdo con los sindicatos. Cabe recordar que aunque el alza del Salario Mínimo es una potestad exclusiva del Ejecutivo, por ley - artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores- debe ser consultada con los agentes sociales.

Justo en este sentido, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ya tiene asumido que Antonio Garamendi, que acaba de renovar su candidatura en la CEOE con un 80% de los votos, no va a poner su firma en un acuerdo para subir el SMI. Asimismo, podría optar por no hacer demasiado ruido en este asunto, como ya lo hiciera en otras ocasiones, y consensuar la cifra con CCOO y UGT en una negociación que se marcaría de extrema rapidez. En cualquier caso, esta sería la cuarta subida en lo que va de legislatura del Gobierno de coalición, formado por PSOE y Unidas Podemos, algo que no había ocurrido antes.

En cualquier caso, esta sería la cuarta subida en lo que va de legislatura del Gobierno de coalición, formado por PSOE y Unidas Podemos, algo que no había ocurrido hasta ahora. Llegados a este punto, cabe hacer un inciso para recordar la tasa de inflación disparada, aunque en octubre se moderó ligeramente en un 7,3%, lo que se traduce en el bolsillo de los españoles, que ven como día tras día se encarece el precio de la luz y del gas, la gasolina o el diesel, e incluso el de los alimentos básicos. Sin embargo, esta circunstancia macroeconómica, marcada por la invasión rusa en Ucrania, no se da en el contexto de nuestro país, sino que también afecta duramente al resto de países de la eurozona.

¿Cuánto podría subir el SMI en 2023?

El Salario Mínimo Interprofesional, a día de hoy fijado en 1.000 euros brutos repartidos en 14 pagas anuales, cuenta con el apoyo de uno de los brazos fuertes de este Gobierno. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, afirma que se encuentra "favorable a la subida del Salario Mínimo Interprofesional" y confirma el firme compromiso del Gobierno de España en situarlo en el 60% del salario medio español para 2023.

La ministra también garantizó que los grupos técnicos están trabajando en "la horquilla de esa senda de aumento" para fijar el SMI de 2023. Además, la vicepresidenta primera recuerda que el SMI se ha incrementado "aproximadamente un 35%" desde que el presidente Pedro Sánchez llegó al Gobierno. Pero existen diferentes opiniones respecto a este asunto, de vital importancia para los asalariados de nuestro país.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social, liderado por Yolanda Díaz, cifraban el SMI para 2023 en unos 1.100 euros. Hay que tener en cuenta que para establecer la cifra exacta del SMI, la negociación también debe tener en cuenta el IPC, cuyo dato provisional lo dará a conocer el INE el martes 29 de noviembre, así como la productividad media nacional alcanzada, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general.