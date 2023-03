¿Cuánto subirá la pensión mínima con la nueva reforma de las pensiones?

La recién aprobada segunda pata de la reforma de las pensiones, capitaneada por el ministro José Luis Escrivá, trae consigo novedades importantes de cara a los próximos años, como es el caso de la revalorización pensión mínima. Justo en este sentido, cabe destacar que no solo subirá la contributiva, gestionada por la Seguridad Social, sino también la no contributiva, esto es, las que realiza el pago el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO).

En cualquier caso, cabe recordar que los Presupuestos Generales del Estado 2023 incluyen un incremento de un 8,5% para las pensiones contributivas con el claro objetivo de hacer frente a la elevada tasa de inflación, mientras que las no contributivas de jubilación e invalidez-al igual que el Ingreso Mínimo Vital- aumentaron en un 15% desde enero.

Ahora bien, la nueva reforma de las pensiones, impulsada desde el seno del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se centra en tres grandes ejes: las subidas de base máxima y de cotizaciones, mejora de las pensiones mínimas y establecimiento de un modelo dual para calcular la pensión, que dará opción a elegir entre los últimos 25 años cotizados o 29 años, pudiendo descartar los dos peores.

La reforma de las pensiones fortalece el sistema ante los retos del futuro, elimina la incertidumbre y los recortes de reformas anteriores, protege a los jóvenes y piensa especialmente en los más vulnerables



1⃣ Más suficiencia

2⃣ Más equidad

3⃣ Más sostenibilidad pic.twitter.com/21rahjKsXO — José Luis Escrivá (@joseluisescriva) March 30, 2023

Subida de pensiones: ¿cuánto y cuándo suben?

El Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, determina que a partir de 2027 las pensiones mínimas contributivas no sean inferiores al umbral de la pobreza calculado para un hogar compuesto por dos adultos. En esencia, el propósito de la norma es que la pensión mínima de contributiva llegue al menos a los 16.500 euros anuales en los próximos cuatro años o, lo que es lo mismo, 1.178,50 euros al mes, lo que supone un 22% más que ahora (966,20 euros).

Asimismo, también saldrán beneficiadas las personas que no hayan cotizado al menos 15 años a la Seguridad Social y, por lo tanto, solo tengan derecho a cobrar la pensión no contributiva. Por primera vez en la historia de España, la cuantía de la pensión no contributiva superará los 590 euros al mes en 2027. En concreto, en el 2027 alcanzarán cerca de 8.300 euros anuales o unos 592 euros al mes, frente a los 457,30 actuales.

Sube el complemento para reducir la brecha de género

La norma liderada por Escrivá incluye un alza dirigida al complemento para reducir la brecha de género en la pensión, que se verá reflejada un 10% en 2024, y otro 10% en 2025, ambos adicionales a su revalorización anual según el IPC, que para 2023 ha sido del 8,5%. A día de hoy, la cuantía establecida es de 30,40 euros al mes por cada hijo, con un máximo de cuatro. Una vez hechos los cálculos pertinentes, en 2024, la cuantía mensual asciende a 35,44 euros, mientras que en 2025 sumará los 38,48 euros al mes.