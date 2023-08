De Cos quita hierro al alza de la inflación y la enmarca en la senda prevista del BCE

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha quitado hierro al repunte de la tasa anual de inflación en agosto, que según el dato avanzado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE) se situaría en el 2,6%. Desde su punto de vista un encarecimiento del coste de la vida a este nivel es "compatible con esa visión de medio plazo en la que la inflación irá convergiendo progresivamente hacia el objetivo" del Banco Central Europeo (BCE).

Así lo ha declarado De Cos a los periodistas antes de participar este mediodía una conferencia sobre la inflación en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. El gobernador ha subrayado que lo más relevante de los datos es que confirman su "visión a medio plazo" de una reducción progresiva de la inflación. Además, ha asegurado que el dato no le ha sorprendido porque ha sido "exactamente igual a la previsión interna" que había realizado el Banco de España.

"Los datos mensuales están siempre muy afectados por efectos base, por repuntes del componente energético de los elementos más volátiles", ha analizado Hernández de Cos, quien prevé que la inflación a finales de año sea "significativamente más baja que el año pasado" y que en el conjunto de la zona euro se sitúe alrededor del 2% en el mismo periodo.

Sobre la subida o no de los tipos de interés por parte del BCE, ha explicado que no quiere "prejuzgar de manera anticipada lo que va a suceder" en septiembre y que el Consejo de Gobierno de la institución analizará la inflación, la inflación subyacente y la transmisión de la política monetaria. Preguntado por la investidura del futuro presidente del Gobierno, ha afirmado que no tiene nada que decir, pero que, como todos los españoles, la entidad desea que la incertidumbre política se resuelva "cuanto antes".

De Cos ha incidido en que la estabilidad de los precios "es la mejor contribución que la política monetaria puede hacer" para apoyar el crecimiento sostenible de la economía y del empleo y reducir la desigualdad. El motivos es que su aumento tiene "efectos heterogéneos sobre la riqueza real de los hogares" en función de las fuentes de ingresos nominales y las diferencias en la composición del gasto.

Los lazos entre consumo, inflación, ingresos y edad

Según los datos expuestos por el Banco de España, las canastas de consumo varían en función de los hogares y "tienden a estar significativamente relacionadas con los ingresos y la edad". Hernández de Cos ha señalado que, a medida quela tasa de IPC se vuelva más persistente, los hogares empezarán a desviar sus carteras "de activos cuyo valor se fija en términos nominales y de bienes o servicios cuyos precios aumentan por encima del promedio".

Además, ha valorado que las negociaciones salariales incorporarán "gradualmente la compensación por el aumento de los precios pasados y previstos", mientras que algunas fuentes de ingresos, como las pensiones, serán totalmente y únicamente compensadas después de los aumentos de precios.

El gobernador ha subrayado, además, que "las medidas fiscales discrecionales pueden contrarrestar estos efectos heterogéneos en los hogares si se dirigen a los agentes más afectados", por lo que entiende que hace falta combinar la información disponible sobre los ingresos, la riqueza y el gasto de los hogares.