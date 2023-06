De Guindos insta a los bancos a que aumenten la remuneración de depósitos

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha subrayado la necesidad de que los bancos reflejen de manera completa la política monetaria mediante la transmisión a los activos, pero también a la remuneración del ahorro, de las subidas de los tipos de interés. "Subimos los tipos de interés para afectar a los rendimientos de activos y pasivos en su totalidad", ha señalado el economista español durante su intervención en el XL Seminario de APIE en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

En este sentido, ha explicado que al comenzar el ciclo de subidas de los tipos, la transmisión de la política monetaria se produce en primer lugar por el activo de los bancos al elevar estos el interés cargado a sus clientes, lo que produce un endurecimiento de las condiciones de financiación a efectos de reducir la demanda agregada y afectar a la actividad y reducir la inflación. Sin embargo, el vicepresidente del BCE ha subrayado que, después existe otro canal de transmisión, que es la remuneración del ahorro, por lo que ha advertido de que la transmisión completa de la política monetaria del BCE "exige que también la remuneración del ahorro se incremente".

En este sentido, Guindos ha defendido que, más allá de la remuneración de los depósitos, se está viendo a nivel europeo un transvase de fondos desde los depósitos a la vista a depósitos a plazo, así como también la aparición de otras alternativas para la colocación del ahorro, como los fondos de dinero o la compra de deuda pública a corto plazo. En cualquier caso, Guindos ha insistido en que, desde el punto de vista de lo que es la transmisión de la política monetaria del BCE, "es muy importante que se refleje en todo lo que es el espectro de rendimientos de los activos y de los pasivos de los bancos".

Por otro lado, ante las críticas a una posible reducción de la competencia en el sector bancario que explique la demora de las entidades en países como España a la hora de aumentar la remuneración del ahorro de los clientes, el vicepresidente del BCE ha defendido que la competencia no sólo depende del número de competidores, sino de la solvencia de estos. "La competencia, la rivalidad en los mercados depende no solamente del número de competidores, sino de la solvencia de los competidores. Tú puedes tener muchos, pero que efectivamente se consideren poco solventes, no son verdaderos competidores", ha señalado.

Guindos espera cumplir su mandato en el BCE

Sobre la economía española, De Guindos se ha referido a "dos aspectos positivos: el superávit de la balanza de pagos por cuenta corriente y un sector financiero saneado", dos condiciones que sitúan al país en una buena posición de cara al futuro. "Las bases de la economía española son buenas. Desde un punto de vista objetivo, España puede avanzar mucho en términos de convergencia real con Europa", ha señalado, para después añadir que "falta solamente una cuestión: consensos para hacer las reformas necesarias".

En este sentido, Solchaga ha coincidido en que España se encuentra "bien posicionada para una remodernización en general e industrial en concreto", y ha apuntado al potencial del desarrollo de la industria vinculada a las energías renovables. Preguntado sobre la posibilidad de ser nuevamente ministro de un eventual Gobierno del PP tras las elecciones del 23 de julio, De Guindos ha recordado que le quedan "algo menos de tres años en el BCE" y que espera cumplir su mandato.

La política monetaria no genera inestabilidad

A su vez, el vicepresidente del BCE ha defendido que la política monetaria implementada por la institución, que ha elevado el precio del dinero en 400 puntos básicos tras acometer ocho subidas consecutivas de los tipos de interés desde julio de 2022, "no está generando problemas desde el punto de vista de la inestabilidad financiera". En este sentido, Guindos ha recordado que la política del banco central tiene el objetivo de reducir la inflación, que en octubre estaba por encima del 10% y ahora está en torno al 6%, mientras que la tasa subyacente está demostrando ser "mucho más pegajosa". "Nosotros tenemos un mandato", ha subrayado.

Asimismo, ha apuntado que, a pesar de las recientes turbulencias financieras en Estados Unidos y Suiza, los indicadores de estrés financiero en Europa se encuentran en niveles incluso mejores que los que antes, incluyendo unas primas de riesgo muy estabilizadas o incluso con tendencia a la baja. De este modo, para el economista española Europa desde el punto de vista de lo que es el estrés financiero ha superado por el momento la situación "sin ningún tipo de accidente", por lo que ha afirmado que la política monetaria "no está generando problemas desde el punto de vista de la estabilidad financiera".