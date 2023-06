La banca se lanza a retener al cliente ante la mejora de la remuneración en depósitos

En las últimas semanas, la actividad del mercado de depósitos ha ido 'in crescendo'. A los depósitos de MyInvestor se le unió la semana pasada ING. El banco holandés lanzó un depósito a tres meses con una rentabilidad del 2,5% que, aunque se quede por detrás de los tipos oficiales de la eurozona, supone el primer movimiento de un banco de renombre. Tanto las imposiciones a plazo fijo del neobanco como las de ING van dirigidas sin distinciones a nuevos clientes como a los antiguos y anticipa un cambio de escenario tras el verano.

Y es que las entidades tienen marcado en el calendario el 28 de junio, cuando los bancos europeos deben devolver casi 500.000 millones de euros de las inyecciones de liquidez realizadas por el Banco Central Europeo (BCE) a través de las TLTROS. Estos retornos podrían reducir la liquidez en la que se escudan para no aumentar lo que pagan por los depósitos e ir abriendo el mercado paulatinamente, lo que obligaría a los bancos que no hayan participado hasta el momento a lanzar ofertas para no perder clientes y saldos.

Desde el sector se reconoce que supondrá un primer drenaje de la liquidez, pero recuerdan que todavía quedarían aún dos ventanas más. Aún así, sí que admiten que puede haber ya pequeños movimientos al alza a la hora de remunerar los depósitos, pero enfocados a retener a los ya clientes, de ahí que estas últimas ofertas comerciales vayan dirigidas también a este colectivo.

"La remuneración de los depósitos dependerá principalmente, de lo que haga la competencia y de cómo se comporten los clientes", señala Javier Mezcua, experto de de HelpMyCash. A menos que un número considerable de los clientes de estas entidades muevan sus ahorros a otros bancos que paguen más, la gran banca no va a tener la necesidad de mejorar la rentabilidad de sus productos de ahorro.

Evitar perder a los clientes

Fuentes financieras recuerdan que en los últimos meses la banca se ha esforzado por captar nóminas, con ofertas muy jugosas en las que se combinan tanto una alta remuneración (del 5% para Bankinter, Openbank o Caixabank) como regalo de dinero en efectivo (hasta 350 euros paga Banco Santander por los ingresos periódicos). También explican que mientras que no tengan necesidades de captar pasivo seguirán ya enfocados en los antiguos

Además, a esto añade que se ha producido la primera repreaciación del crédito en este primer ciclo de subidas de los tipos de interés, puesto que los tipos de interés comenzaron a subir en julio del año pasado. Este encarecimiento de los préstamos hipotecarios daría margen a los bancos para mejorar los depósitos sin perjuicio de sus márgenes. "Si ofrecen productos interesantes a los que ya son clientes, pueden evitar que se lleven su dinero a otros bancos al mismo tiempo que ganan nuevos clientes", añade Javier Mezcua, experto de finanzas en HelpMyCash. .

Lo que sí esperan los expertos es que las nuevas ofertas sigan jugando con ambos lados. En el caso de ING, la sorpresa es que ahora esté disponible también para los nuevos, aunque en este caso la explicación es sencilla: no solo busca captar recursos ajenos, sino también es un gancho comercial para atraer nuevos clientes. "Una práctica que, por ejemplo, también ha hecho con su Cuenta Naranja, primero al ampliar su uso para clientes sin nómina y más tarde mejorando la rentabilidad tanto para clientes como para no clientes", señalan desde Kelisto. Además, el banco cuenta con cuatro millones de clientes y su marca tiene una gran aceptación entre el público.

Se trataría del mismo camino que ha seguido Openbank con su depósito a 12 meses que comercializa actualmente y que ofrece una una rentabilidad del 2,75% a un año si se domicilian ingresos periódicos de 600 euros al mes. Aquí no era tanto el objetivo captar nuevos clientes, que también sino saldo nuevo, ya que para acceder a la oferta había que incrementar el saldo medio.