Los depósitos para invertir el Gordo de Navidad y ganar más de 10.000 euros

Con motivo de la popular Lotería de Navidad, muchos de los participantes se preguntan: ¿Qué haría yo si me tocara el Gordo? Invertir el premio en depósitos , con una rentabilidad fija y asegurada no parece una mala opción. No obstante, si el ganador quiere 'colocar' el premio aprovechando las rentabilidades que ofrecen las imposiciones a plazo fijo tendría que tener en cuenta el importe máximo que puede invertir en estos productos.

Y s que es importante tener en cuenta que el Gordo de la Lotería de Navidad otorga 4 millones de euros a la serie ganadora, es decir, 400.000 euros por décimo (20.000 euros por euro jugado). Los primeros 40.000 euros del premio están exentos de impuestos; pero Hacienda interviene con un impuesto del 20% a partir de ahí. En total, el premio se situaría en 328.000 euros por décimo jugado.

Pasa lo mismo con el resto de grandes premios. En el caso del segundo número premiado las ganancias ascenderían hasta los 108.000 euros. El tercer premio se queda en 48.000 euros. El cuarto y el quinto premio, al estar por debajo de los 40.000 euros exentos de tributación, supondrían unas ganancias netas de 20.000 euros y 6.000 euros por décimo respectivamente.

Inversión íntegra del Gordo

A la hora de invertir esta cantidad en un depósito bancario es importante tener en cuenta varios factores. Para empezar si el producto permite depositar todo el importe del premio, el Fondo de Garantía de Depósito bajo el que opera y cuánto tiempo has de invertir el dinero sin moverlo del depósito.

El depósito de Pibank a 12 meses cuenta con un 3,30% TAE. No presenta ningún tipo de importe mínimo, por lo que se podría destinar los 328.000 euros del premio, obteniendo al año siguiente unos intereses brutos de 10.824 euros. La devolución anticipada está sujeta a comisiones y penalizaciones, y para contratar este depósito es necesario abrir una cuenta remunerada sin comisiones de Pibank.

Selfbank , por su parte, comercializa un depósito a un año con un 3,30% TAE también. Dispone de cancelación parcial o completa, y está garantizado por el Fondo Español de Garantía. Los intereses anuales serían también de 10.824 euros, ya que permite depositar el importe completo del Gordo de Navidad (y hasta 1.000.000 de euros).

Otro depósito donde se podría invertir el importe total del primer premio es en el depósito Tú+ de Renault Bank. Es una oferta algo más arriesgada, al tener como duración dos años en lugar de uno, pero presenta una rentabilidad del 3,85% TAE. Esta rentabilidad se traduciría en unos intereses totales de 25.256 euros. Los intereses se pagan de manera trimestral, y es necesario también abrir una Cuenta Contigo de Renault Bank.

Inversión parcial u otros números premiados

Muchos depósitos tienen un importe máximo que impediría el abono total del Gordo, pero una inversión parcial del premio sería una buena opción. También son útiles en el caso de que percibas el segundo, tercer, cuarto o quinto previo.

Destaca el depósito del banco portugués BIG, cuyo importe máximo es de 250.000 euros con un 3,25% TAE. En el caso de invertir el máximo, recibirías unos intereses totales de 8.125 euros. Si invierte el segundo premio el próximo 22 de diciembre ganaría al año unos intereses de 3.510 euros, y en el caso del tercero, 1.560 euros Este deposito está garantizado por el Fondo de Garantías Bancarias de Portugal.

Orange Bank cuenta con un depósito del 2% TAE con un importe máximo de 200.000 euros. Es una opción interesante, aunque sus rentabilidades no son tan elevadas como las que presentan otras opciones.