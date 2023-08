La banca italiana da el 'sorpasso' al BCE con depósitos que baten los tipos oficiales

La escalada de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) llevó al precio del dinero en el mes de julio hasta el 4,25% TAE después de que el pasado día 27 acometiera la quinta subida del año y la novena desde el organismo que preside Christine Lagarde adoptara una política monetaria más restrictiva. Y esto ha provocado nuevos movimientos en el mercado de depósitos, donde la banca italiana está siendo la más agresiva para remunerar las imposiciones a plazo fijo, incluso superando el precio oficial del dinero.

Así, Banca Sistema ha dado el 'sorpasso' a Banca Progetto, que hasta el momento marcaba el techo de rentabilidad en los depósitos a plazo fijo en Europa con un 4,20% TAE. El movimiento realizado por su más directo competidor, Banca Sistema, en los últimos días, le ha permitido pasar de ofrecer una remuneración del 4,15% al 4,40% TAE. Esta última subida le posiciona como el banco con los depósitos más rentables del momento a nivel europeo.

La entidad italiana toma la delantera y no solo deja atrás a Banca Progetto sino que también adelanta, como decíamos, a los tipos de interés que marca el BCE. En concreto, Banca Sistema se sitúa 15 puntos porcentuales por encima, y fija una remontada en la carrera de los depósitos a plazo fijo. Por su parte, los mejores productos de las entidades españolas llegan a ofrecer hasta un 3,3% TAE a un año.

Banca Sistema ofrece 40 euros más que Progetto

En cuanto a las condiciones que establece Banca Sistema, los inversores podrán optar a estos depósitos a plazo fijo a partir de los 20.000 euros que establece como mínimo y por lo que los clientes obtendrían unas ganancias de 880 euros brutos si inverten esta cantidad, o lo que es lo mismo, 40 euros más que en los depósitos de Banca Progetto. Asimismo, podrán depositar hasta un máximo de 100.000 euros.

En este mismo escenario, los intereses de las remuneraciones se abonarán al vencimiento y además están respaldados por el Fondo de Garantías de Depósito (FGD) de Italia garantizando los depósitos con el límite de 100.000 euros por depositante en caso de quiebra. Además, no supone ninguna retención de impuestos ya que en Italia no se realiza ninguna retención fiscal a los no residentes en el país. Ambos productos se pueden contratar a través de la plataforma Raisin.

Banca Sistema, el primero en el ranking de los depósitos a 2 años

En el listado de los productos de ahorro a doce meses que ofrecen las entidades bancarias europeas también destacan Haitong. El banco ofrece una remuneración del 4%. Le sigue Fjord Bank, con un depósito a un año también, pero cuya rentabilidad se queda a las puertas del 4% con un 3,97%TAE. Mismo porcentaje comercializan en sus imposiciones a plazo fijo tanto Klarna como LHV. Por su parte, Coop Bank y BAI Europa colocan la remuneración de sus imposiciones a plazo fijo en el 3,85% TAE y por encima del 2% cierra la lista otro banco italiano, Banca Privata Leasing.

Asimismo, Banca Sistema no solo es el banco que ofrece los depósitos más interesantes a doce meses sino que también se corona para la oferta a dos años. La entidad trasalpina cuenta con un producto dirigido a los ahorradores más conservadores que remunera con un 4,36% TAE frente al 4,22% TAE que ofrece Progetto. Sin embargo, este último establece como mínimo 10.000 euros, mientras que su rival exige un mínimo de 20.000 euros. En el caso de realizar esta inversión las ganancias se situarían en los 1.780 euros en intereses.