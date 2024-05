Díaz se inclina por aprobar la reforma del subsidio de paro por real decreto-ley para cumplir con Bruselas

"Este acuerdo nos permite cumplir el compromiso que teníamos con Europa en tiempo y forma" ha celebrado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en la firma del acuerdo alcanzado con UGT y CCOO para reformar el subsidio de paro, del que se ha apartado la patronal tras la última reunión celebrada el lunes. El Gobierno aprobará la norma a través de un real decreto-ley -como ya hizo en diciembre- para que esta salga adelante antes de que concluya el plazo pactado con Bruselas para que la Comisión Europea concluya la evaluación de los hitos ligados al cuarto pago de los fondos europeos.

El texto inicial decayó a comienzos de enero por el voto en contra de Podemos, por lo que el Ejecutivo planeaba llevarlo al Congreso de los Diputados como proyecto de ley para negociar con los 'morados' la introducción de enmiendas. No obstante, una vez atendida la principal reclamación de esta formación política, mantener la cotización del subsidio para mayores de 52 años en el 125% de la base mínima, el Ministerio de Trabajo ya cuenta con los apoyos políticos suficientes para que no encuentre nuevos obstáculos en la convalidación parlamentaria. Yolanda Díaz no ha confirmado si el texto recibirá luz verde el próximo martes o en una reunión extraordinaria.