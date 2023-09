Díaz blinda la rebaja del IRPF entre las medidas anticrisis a mantener en enero

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo en funciones ha llamado a la prudencia a la hora de levantar los paquetes de medidas anticrisis aprobadas en el último año por el Ejecutivo para dar respuesta al incremento de precios a causa de la guerra de Ucrania. La líder de Sumar ha asegurado que las materias económicas están muy presentes en las negociaciones con el PSOE, que llevarían en curso casi dos meses (desde la celebración de las elecciones generales). Después de constatar el nuevo incremento de los precios con el dato avanzado del INE, Yolanda Díaz ha hecho referencia al peso que tiene para las familias y se ha mostrado decidida a conservar algunas de las políticas adoptadas como la rebaja del IRPF a las rentas de menos de 21.000 euros.

"Estamos trabajando con discreción pero creo que soy clara, en el debate que se ha suscitado creo que es prematura la retirada de las mismas. Las medidas que no funcionen, con sentido común deben ser retiradas pero desde luego el grueso de las mismas no", ha sostenido la líder de Sumar. "El Gobierno ha bajado el IRPF a las rentas salariales de hasta 21.000 euros por primera vez y de esto no se habla, además también hemos compensado para que (los trabajadores) no se vieran afectados por la subida del salario mínimo por lo que creo que esta medida debe permanecer, igual que otras muchas medidas que han demostrado ser profundamente eficaces".

Este es el único ejemplo concreto al que se ha referido Díaz este jueves en declaraciones a los medios a la salida del encuentro de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) celebrada en Madrid en el marco de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. En cambio, la vicepresidenta en funciones ha mencionado las bonificaciones a la compra de la primera vivienda como política que no habría que seguir, dado los efectos que se constataron en la crisis financiera. Precisamente esta ha sido la medida adoptada por diferentes presidentes autonómicos del PP como el de La Rioja, encabezado por Gonzalo Capellán, quien anunció esta decisión a comienzos de semana, pese a la vinculación de parte de la academia de esta política con la burbuja inmobiliaria.

La llamada a la prudencia de la vicepresidenta segunda casa con las declaraciones de la titular de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes. La vicepresidenta primera en funciones, que acostumbra a chocar con la líder de Sumar en algunos de estos planteamientos, también se mostró cauta a la hora de avanzar que todas las medidas llegarían a su fin en diciembre, al menos las de tipo general, como están reclamando desde las instituciones europeas. La ministra del ala socialista afirmó que era demasiado pronto para tomar esta determinación y que sería necesario analizar la evolución de los precios a lo largo del último trimestre de este año para poder hacerlo.

Calviño ha sido una firme defensora de las rebajas en el IVA de ciertos alimentos (el aceite y la pasta) y la bonificación completa del impuesto aplicado a los productos que ya contaban con un tipo del 4% con anterioridad. La responsable de la cartera de Economía ha asegurado que esta es una medida que ha demostrado contribuir a reducir los precios de ciertos bienes que resultan clave en la cesta de la compra de las familias españolas, sin embargo no es una posición compartida desde la antes denominada 'ala morada' del Ejecutivo. Para el sector de Unidas Podemos y Díaz las rebajas de impuestos eran insuficientes y abogaron por intervenir los márgenes de las empresas de distribución.

Sumar y su gabinete económico, encabezado por el representante de Podemos Nacho Álvarez, se han mostrado firmes a la hora de situar el precio de la cesta de la compra y la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores como materias prioritarias tanto en su programa como en la negociación en curso con los socialistas para reeditar el gobierno de coalición.