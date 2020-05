El dinero que aumenta tu pensión de jubilación por cada año extra que trabajes

La edad de jubilación legal en España se sitúa en 2020 en los 65 años y 10 meses si el período cotizado es menor a los 37 años, y en 65 años para aquellos trabajadores que hayan superado ese período de cotización. Esta situación seguirá aumentando progresivamente hasta 2027, donde la edad legal de jubilación se situará en los 67 años provocando que los españoles trabajen más para tener el mismo dinero en la pensión.

Sin embargo, existe una fórmula permitida e incentivada por la Seguridad Social que insta al trabajador a seguir en el mercado laboral una vez superada la edad de jubilación incrementando el dinero de su pensión final por cada año extra que trabaje.

Se trata de la jubilación demorada, en funcionamiento desde 2013, y que permite al trabajador recibir un complemento que se bonifica en dinero mensual en la pensión tras su decisión de prolongar la vida laboral.

Requisitos para acceder a la jubilación demorada

Los requisitos para acceder a esta modalidad de jubilación son simples. En primer lugar, hay que haber cotizado 15 años a la Seguridad Social, es decir, el mínimo exigido por ley.

Asimismo, es obligatorio cumplir la edad mínima de jubilación obligatoria correspondiente al año de jubilación, no superar los 70 años, ya que no se acumula más cotización a la Seguridad Social, y no cobrar la pensión máxima.

¿Cuánto dinero aumenta la pensión con la jubilación demorada?

-Un 2% en su base reguladora por cada año extra de trabajo si se habían cotizado un máximo de 25 años.

-Un 2,75% en su base reguladora por cada año extra de trabajo si se habían cotizado entre 26 y 37 años.

-Un 4% en su base reguladora por cada año extra de trabajo si se habían cotizado más de 37 años.

Si un trabajador que ha cumplido los 65 años y 10 meses en 2020 y quiere acceder a la jubilación demorada porque ha cotizado 15 años, su pensión se verá incrementada.

Tal y como señala 'Jubilación y Pensión de Mapfre', su cálculo de la base reguladora da 1.200 euros, por lo que su pensión sin trabajar años extra sería de 600 euros al reducirse al 50% por sus 15 años de cotización. Si trabaja dos años más, su base reguladora aumentará un 2% por año, provocando que su pensión crezca hasta los 738 euros.