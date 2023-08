Las economías emergentes de los BRICS buscan su ampliación sin consenso previo

El próximo miércoles 23 de agosto los líderes de los países que conforman el bloque BRICS-Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica- se reunirán de forma presencial en Johannesburgo en la cumbre anual del grupo, por primera vez desde que se desató la pandemia de la Covid. El principal objetivo de la asamblea, según el consenso de Bloomberg, es conseguir reclutar a más miembros al bloque para fortalecer su peso global, con el presidente chino Xi Jinping como principal promotor. Aunque Sudáfrica y Rusia han mostrado también un gran interés en conseguir este crecimiento. De la misma manera habrá conversaciones sobre cómo acelerar un alejamiento del dólar, intentando aumentar el uso de monedas locales para los intercambios comerciales.

No solo participarán los líderes de los Estados miembros. Asistirán como observadores jefes de Estado de más de 30 países africanos, junto con otros del hemisferio sur del planeta. Según declaró el embajador de Sudáfrica para Asia y los BRICS, Anil Sooklal, más de 20 países han solicitado el acceso al bloque.

China y Rusia son los miembros más interesados en la ampliación, sin embargo, no existe un consenso en el grupo. Sudáfrica se muestra también favorable, aunque no es tan optimista. No obstante, es India el país más reticente. Creen que la adhesión de nuevos estados al bloque debe producirse de forma gradual ya que consideran que la expansión transformará al grupo en un altavoz para China, con la que desde hace tiempo tiene problemas en sus fronteras. "China e India raramente están de acuerdo en algo, lo cual es un problema fundamental." dijo Jim O'Neill, el ex economista jefe del Grupo Goldman Sachs Inc.

Brasil, según funcionarios familiarizados con las negociaciones internas del bloque, es cauteloso con la admisión de nuevos miembros ya que no quiere dejar de estar alineado con Occidente. Aunque el presidente Lula da Silva declaró que quiere que los BRICS sean más fuertes tanto política, como financieramente.

A pesar del gran crecimiento de sus economías, los BRCIS siguen sin tener una gran influencia política global desde que comenzaran a celebrar cumbres hace más de 15 años. Sin embargo, desde China han visto en la actual fragmentación del orden mundial una oportunidad para aumentar su poder. Las tensiones crecientes entre el país asiático y EEUU, sumado a las diferentes opiniones globales sobre la guerra entre Ucrania y Rusia, vaticinan cambios en el reparto del pastel del poder mundial, y Xi Jinping y Putin buscan conseguir la parte más grande.

La cumbre que se celebrará a lo largo de la semana podría aprobar la unión al grupo de un nuevo miembro. Entre la lista de posibles candidatos figuran Indonesia, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Argelia y Egipto. Si consiguen ampliar el bloque conseguirán representar más del 50% de la producción mundial, según estimaciones de diferentes expertos económicos de Bloomberg. Ahí radica el objetivo de China, que tendría todos los instrumentos en su mano para convertirse en la primera potencia mundial.

Hasta la fecha, las divisiones entre los miembros de los BRICS han limitado la capacidad del bloque para alcanzar un consenso con el que consigan aumentar su influencia en instituciones como el FMI o el Banco Mundial. Aún están lejos de alcanzar el poder económico y político de Occidente. Desde que se unieran, los bancos de desarrollo de los BRICS no alcanzan una mínima parte de lo que han desembolsado el FMI y el Banco Mundial. Además, las sugerencias de crear una moneda común tampoco ha llegado a ninguna sitio.

Putin participará desde la distancia

El líder ruso será el único que asistirá a la reunión de forma telemática debido a la orden de arresto que existe por los crímenes de guerra emitida por la Corte Penal Internacional. La reunión le proporciona al magnate ruso una nueva oportunidad para presentar una nueva narrativa de la invasión de Ucrania. Brasil, Sudáfrica, China e India han sido reacios a la idea aliarse al país de Zelenski, aunque tampoco han mostrado abiertamente su apoyo a Rusia.

Desde la Unión Europea consideran que la ampliación de los BRICS debilitaría el grupo, según fuentes. Aunque son conscientes de la oportunidad y capacidad que tiene Vladimir Putin de utilizar la cumbre que se celebrará en Sudáfrica como una plataforma internacional.