Los economistas sugieren rebajar las cotizaciones para seguir subiendo el SMI

El CGE sugiere reducir cotizaciones para que la subida del SMI no afecte al empleo

Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas de España (CGE), ha sugerido este lunes la posibilidad de valorar realizar una reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social para poder continuar aumentando el salario mínimo interprofesional (SMI) sin que esto tenga efectos negativos sobre la creación de empleo.

El economista ha señalado que los trabajadores siguen teniendo dificultades a la hora de financiar sus necesidades a pesar de que la subida del SMI lo sitúe ya en los 1.080 euros al mes por catorce pagas. A su vez, Pich a subrayado que este aumento supone también un "elevado coste real" para las empresas, lo que puede poner obstáculos a la creación de empleo.

Pich ha indicado que en una economía como la española, donde la tasa de paro se mantiene elevada, rebajar las cotizaciones a pagar a la Seguridad social por parte de las empresas, y en consecuencia reducir el coste del trabajo, puede contribuir a impulsar la creación de puestos de trabajo y desincentivar la economía sumergida.

Menos impacto que el pronosticado ene el empleo

Pich ha realizado esta sugerencia durante un coloquio sobre el SMI organizado por el CGE, en el que han participado el director de Investigación del área laboral de Fedea, Marcel Jansen; el coordinador del Gabinete Económico de CCOO, Luis Zarapuz, y el catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra y Premio Rey Jaime I de Economía, José García Montalvo, que ha sido el encargado de moderar el debate.

Para Jansen y Zarapuz, las últimas subidas del SMI han tenido un impacto sobre el empleo menor que el pronosticado por algunas instituciones y han servido para reducir la desigualdad salarial. No obstante, el experto de Fedea ha advertido de que la destrucción de puestos de trabajo causada por el alza del SMI se ha concentrado en pequeñas empresas con menos de cinco empleados, algo que ha considerado "muy relevante" teniendo en cuenta que en España prevalecen las pequeñas empresas y que es difícil que puedan repercutir sus mayores costes en los precios de venta al público.

Por su parte, Montalvo ha avisado de que "no se puede sostener de manera generalizada y acrítica que cualquier aumento del SMI es inocuo sobre el empleo ni que existen niveles mágicos, por ejemplo el 60% del salario medio, hasta los cuales el salario mínimo no tiene efectos contraproducentes". "La evidencia muestra que los resultados son muy sensibles a las condiciones iniciales del mercado laboral, al aumento del salario mínimo y a la estructura productiva de la economía", ha añadido.

Por su parte, Zarapuz ha defendido que la positiva evolución del empleo en los últimos años pese a la pandemia, la guerra y la inflación "lleva a descartar completamente el apocalipsis laboral que se predice ante cada subida del SMI en estos últimos años". "El impacto negativo sobre el empleo, de haber existido, ha sido muy pequeño, y centrado en una creación de empleo algo menos intensa de la esperada", ha subrayado.

Discrepancias sobre si seguir subiendo o no el SMI

En cuanto a si se puede seguir subiendo el SMI, mientras que Jansen considera que "a partir de ahora deben evitarse más saltos en el SMI" y que debe actuarse con "cautela", Luis Zarapuz cree que "se puede y se debe seguir subiendo el SMI". En concreto, el experto de Fedea ha afirmado que, tras las últimas subidas el SMI, esta renta mínima se acerca ya al 60% del salario medio y sitúa a España entre los países europeos con el salario mínimo más alto. En su opinión, la mejor estrategia a seguir sería la de acordar una senda gradual para el SMI con los agentes sociales que permita mantener el poder adquisitivo y evaluar, a continuación, sus impactos en el mercado laboral.

"Estas evaluaciones deberían servir también para identificar posibles mejorar en el diseño del SMI", ha dicho Jansen, que ha recordado que España es uno de los pocos países donde el SMI es universal e igual para todos los mayores de 16 años. En este sentido, ha afirmado que "no está claro que un SMI universal e igual al nivel nacional sea lo óptimo". Jansen ha propuesto que los jóvenes en formación o, en general, las personas sin cualificación, estén "exentos" de la aplicación del SMI para hacer "asumible" es coste de formación de las empresas" "La diferenciación por edades podría permitir subidas en el SMI para adultos sin deteriorar las perspectivas laborales de los jóvenes. Del mismo modo, se debería contemplar la posibilidad de un complemento autonómico, sea por la vía legal o a través de la negociación colectiva", ha añadido.

Por contra, el responsable del Gabinete Económico de CCOO ha insistido en que debe seguir subiéndose el SMI, estableciéndose por ley que éste suponga al menos el 60% del salario medio neto y, en todo caso, garantizando anualmente su poder adquisitivo. "En 2023 crece la economía, aumenta el salario medio y se acelera la subida salarial media pactada, por lo que existe base para seguir incrementando el SMI, mantener la referencia del 60% y preservar su poder adquisitivo", ha defendido.

Un salario mínimo diferenciado por edad y territorio

Jansen ha propuesto un salario mínimo interprofesional (SMI) diferenciado en función de la edad, la formación y el lugar donde se encuentra la empresa, y ha criticado que el actual SMI es insuficiente en ciudades como Madrid o Barcelona. El investigador de Fedea ha asegurado que el 60% del salario medio a nivel nacional, indicador de referencia para el SMI, es el 70% del salario medio de Andalucía o Murcia y "mucho menos" en Cataluña o Madrid, "donde hay personas que no están protegidas por un convenio" y ha dicho no entender por qué los sindicatos no abren ese debate.

En este sentido, Zarapuz ha respondido defendiendo el carácter universal del SMI y alegando que "la inmensa mayoría" de los trabajadores -alrededor del 90%- ya están cubiertos por convenios colectivos, de manera que la negociación colectiva "da respuesta" a los diferentes costes de la vida.

Jóvenes, mujeres y temporales, los más beneficiados por la subida

Según Zarapuz, la subida del SMI a 1.080 euros ha beneficiado potencialmente al 13,7% de los trabajadores a jornada completa (1,93 millones) que, sumados a los que trabajan a tiempo parcial, alcanzarían casi a 2,3 millones de beneficiarios. Los datos facilitados por Zarapuz apuntan a que la subida ha beneficiado con mayor intensidad a las mujeres, a los jóvenes, y a los trabajadores con contrato temporal (21,6% frente al 11,5% de los contratos indefinidos).

Por sectores, la mayor incidencia se ha dado entre los trabajadores de la agricultura (46,9%), servicios (14,5%), industria (7,6%) y la menor en la construcción (3,8%). En el sector servicios trabajan el 77% de las personas beneficiadas por la subida del SMI. Según Zarapuz, las comunidades con un mayor porcentaje de su población asalariada beneficiada por la subida son Extremadura (22,4%), Murcia (22,2%), Canarias (20,6%) y Andalucía (18,8%). En términos absolutos, Cataluña, Andalucía y Madrid concentran la mitad de la población beneficiada por la subida del SMI.

Sobre si se puede aspirar a subir el SMI el nivel de la media europea, Jansen ha indicado que, en relación al nivel absoluto del SMI, no se puede, pero si se toma el nivel relativo del SMI (ratio entre el SMI y el salario medio o mediano), "España ya ha superado con creces la media europea". "La directiva de la Unión Europea en materia de SMI fija el umbral para un SMI adecuado en el 60% del salario mediano, bastante inferior al umbral establecido por el actual Gobierno en funciones", ha explicado.

Por su parte, Zarapuz ha afirmado que se debe converger con el SMI de los países del entorno español y que el impulso del SMI debe proceder en gran medida de la capacidad de hacer crecer el salario medio y el valor añadido generado en España. "Hasta 2018 el SMI en relación con el salario medio se situaba en España en niveles muy por debajo al de los principales países con salarios mínimos en Europa. Desde entonces, la subida del SMI en España ha permitido que esta relación SMI/salario medio se sitúe por encima de los niveles relativos de Alemania o Países Bajos, pero por debajo de los de Francia, Polonia o Portugal", ha señalado el responsable sindical.