El SMI deberá subir hasta 155 euros para adaptarse a la meta 'promesa' de Sánchez

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha crecido un 46,5% en cuestión de cinco años, de 735,9 euros en 2018 a los actuales 1.080 euros brutos en 14 pagas. No obstante, todo apunta a que estas subidas se volverán a producir el año que viene. Tanto el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, como el actual líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, han abogado por incrementar el SMI hasta el 60% del salario medio y el primero ya ha avanzado que será una de sus 'promesas' de investidura, en línea con las recomendaciones de la Carta Social Europea. Pero, ¿cuál es el salario medio en España?

Usando las diversas fuentes a las que apeló la Comisión Asesora nombrada por el Ministerio de Trabajo para decidir la subida del SMI a finales del año pasado, este compromiso implicaría una subida mensual de entre cuatro y 155 euros al mes, dependiendo de la fuente que se utilice. De los actuales 1.260 euros brutos en 12 pagas del sueldo mínimo en vigor hasta un máximo de 1.414 euros brutos en 12 pagas, según los datos del Salario Medio Estimado de la Agencia Tributaria, la institución que calcula el salario medio más alto en los 2.358 euros al mes.

Las estimaciones del fisco se basan en una metodología que recoge datos a través de las nóminas. Sin embargo, este mismo incremento del SMI se queda en un magro 3,6% al utilizar los datos de sueldo promedio de la Tesorería General de la Seguridad Social, que lo rebaja a tan solo 2.106 euros al mes. Por lo tanto, para alcanzar la marca de la Carta Social Europea usando este indicador, al Gobierno tan solo le correspondería subir el mínimo a cobrar en casi cuatro euros, hasta los 1.263,6 euros.

¿En línea con la inflación?

La última subida del SMI del 8% puede considerarse excepcional si se compara con las subidas anteriores. Por ejemplo, entre el año 2021 y el 2022, la retribución mínima se elevó un 3,6% hasta los 1.000 euros. No obstante, también hay precedentes de subidas mayores como entre los años 2018 y 2019 en el que la retribución se elevó más de un 22%: desde los 735 euros al mes hasta los 900 euros al mes.

En el caso del año pasado, la inflación escaló hasta el 8,4% y el SMI, así como las pensiones, subieron en paralelo con los precios al consumo. No obstante, aunque la inflación sigue por encima de los niveles recomendados por el Banco Central Europeo (BCE), es esperable que en 2023 el índice termine muy por debajo del valor de 2022.

El último panel de Funcas de septiembre, que recoge la media de las estimaciones de las principales instituciones de análisis económico, cuenta con que el IPC medio de este año alcance el 3,6%. De cumplirse estas previsiones y de haber un incremento del indicador en línea con la inflación esperada, el SMI estaría lejos del valor máximo de 155 euros con base en los cálculos de la Agencia Tributaria y se limitaría a un crecimiento mensual de 45,36 euros, hasta los 1.305,36 euros al mes brutos.

¿Cuál es el salario medio?

Las diferentes fuentes del INE, la Agencia Tributaria o la Seguridad Social ofrecen datos dispares sobre el salario medio. No obstante, una parte fundamental de la interlocución por la subida salarial, los sindicatos, ya han dejado claro que aspiran a una subida en la parte alta de la horquilla.

El secretario general de CCOO, Pepe Álvarez, aseguraba que, de cara a las futuras negociaciones del SMI, la subida debería estar más cercana a los 1.200 euros brutos al mes en 14 pagas, lo que supondría un crecimiento por encima del 10%. Desde la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT aseguraron a La Información que, si es preciso, acudirán al Comité Europeo de Derechos Sociales (ECSR) para conseguir esa mejora.

La otra pata negociadora, la patronal, ya ha advertido que, cuando se comience a negociar las subidas no lo pondrán fácil. Los presidentes de la CEOE y Cepyme, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, respectivamente, advirtieron el pasado martes de las consecuencias negativas que tendría para la economía española mayores crecimientos en los sueldos más bajos. Cuerva apeló a un acuerdo en la mesa de diálogo social y comentó que la forma de ayudar a mejorar los salarios de las personas que no llegan a fin de mes es "no es subir el salario por Real Decreto".