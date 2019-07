Casado tira de un fiel como Garcés para su proyecto económico en el Congreso 

El PP ha deshojado por fin la margarita sobre quiénes serán los líderes de su equipo económico de cara a la próxima legislatura como principal partido de la oposición, si es que finalmente se logra formar gobierno en septiembre y no se llega a unas nuevas elecciones. Tras la Ejecutiva de este miércoles ha quedado claro que Mario Garcés será el portavoz en el Congreso para temas económicos, dentro del equipo de Cayetana Álvarez de Toledo, mientras que en el partido se cuenta con Daniel Lacalle en la función de secretario de economía, según confirman fuentes cercanas a la cúpula de Génova.

Mario Garcés, diputado por Huesca, forma parte del equipo más cercano de Pablo Casado desde que éste tomara las riendas del partido, con el objetivo de ser uno de los ideólogos de la estrategia a largo plazo en la nueva etapa que la formación está afrontando. Interventor y auditor del Estado e inspector de Hacienda en excedencia; ha sido consejero de Hacienda y de Administración Pública en Aragón; subsecretario de Fomento y secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Es autor de más de setenta publicaciones vinculadas al Derecho Público y actualmente es miembro del consejo académico de FIDE (Fundación para la Investigación del Derecho y la Empresa).

Mario coordinará sus funciones en el Congreso con el nuevo secretario económico del partido, el economista Daniel Lacalle, que renunció a su escaño tras sus polémicas intervenciones en la campaña electoral, pero mantiene su compromiso con Casado para encargarse de ser el ‘factótum’ liberal dentro del partido, como nuevo secretario de Economía y Competitividad. En ese contexto se tendrá que plantear la “revolución fiscal” que propugnaba, sustentada en la eliminación de tres impuestos (Patrimonio, Sucesiones y Donaciones) y la rebaja del IRPF. Sus propuestas sobre fiscalidad y pensiones antes de las elecciones provocaron incluso una división dentro de los economistas del partido, que ahora se quiere dar por superada.

Mario Garcés podrá contar dentro de su equipo con el que hasta ahora estaba en las quinielas para ocupar el puesto de portavoz económico, Jaime de Olano, que ya fue portavoz adjunto de Presupuestos durante la pasada legislatura. Olano será además responsable en el partido de un área de nueva creación, la de Participación. Dentro del equipo económico está también el diputado extremeño Víctor Piriz y, por si fuera poco, la nueva portavoz del grupo cuenta como número dos con Guillermo Mariscal, que es un experto en temas industriales y energéticos, tal vez el campo en el que menos especializado está Garcés.

Un reto frente a los críticos

Con el nombramiento de Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz en el Congreso y la inclusión de Enrique Lacalle dentro de la ejecutiva nacional del partido, Casado supera las críticas que ambos habían cosechado tanto dentro de la organización como en el entorno de los barones regionales. El objetivo declarado por el líder del partido es estrechar al máximo la coordinación entre los dos grupos parlamentarios (Congreso y Senado), una vez resuelta la llegada de Javier Maroto a la Cámara Alta, pero sin exponer la figura de Casado más allá de lo necesario, a la vista de que los resultados electorales no son los mejores de la historia del partido.

Durante la presentación de su nueva ejecutiva nacional, Casado ha insistido en que su partido no se abstendrá en una posible nueva investidura de Pedro Sánchez ni siente "presión" para hacerlo, y ha asegurado tener la "conciencia muy tranquila" tras demostrar su "sentido de Estado" y su disposición a dialogar. Ha considerado además que "más no puede hacer" tras haber favorecido "sumas alternativas" y haber propuesto a Sánchez once pactos de Estado, pero ha sido el PSOE "quien ha tenido el cordón sanitario" contra los populares.