Qué es el Kurzarbeit: el modelo de ERTE en Alemania en el que se fija el Gobierno

Una de las palabras más repetidas en Europa durante los peores años de la crisis de de Lehman Brothers fue la conocida como Kuzarbeit: el modelo de ERTE en Alemania (la tasa de paro germana estaba por debajo del 10%) que entonces evitó la sangría de desempleo que sí vivieron otros países como España.

Ahora, el punto de mira está en ese modelo alemán que quiere imitar o replicar el Gobierno. Aunque eso sí, lo que impera ahora es la necesidad de pactar una nueva prórroga de los ERTE hasta, al menos, finales de año, pues la última publicada en el BOE tiene como fecha límite el 30 de septiembre.

Kurzarbeit, qué significa

Pero, ¿en qué consiste el denominado Kuzarbeit? Se trata de una medida 'anticrisis', por la que los trabajadores acuerdan o se ven obligados a aceptar una reducción de jornada.

En la mayoría de las ocasiones, esta situación se da cuando los empresarios o las compañías quieren evitar despedir a cualquier de sus trabajadores, de modo que reducen las horas de trabajo y el salario. El Gobierno será, por tanto, el encargado de recuperar parte de los ingresos perdidos del empleado.

Entonces, ¿se reducen las horas de trabajo para toda la plantilla?

No. O, al menos, no es necesario. Una empresa no tiene por qué introducir el Kurzarbeit para todos, sino que puede limitarse a un grupo o un departamento en concreto.

Lo esencial es que para aquellos trabajadores que se vean afectados, el recorte de horas y de salario se acuerde sobre la base de convenios colectivos o a nivel de empresa.

Si una compañía no cuenta con un comité de empresa -Betriebsrat, en alemán- todos los empleados afectados tienen que acordar la jornada reducida.

En el grupo de trabajadores a los que se les puede aplicar el Kurzarbeit también se encuentran los que están en prácticas o de becarios.

El Kurzarbeitergeld... o el pago de los ERTE

Todos los empleados afectados por ERTE, reciben el denominado kurzarbeitergeld, que es el dinero que reciben del Estado cuando se encuentran en jornada reducida. Se benefician de ella todos aquellos trabajadores que hayan tenido una pérdida de ingresos de más del 10% del salario y que permiten sujetos a las cotizaciones de la Seguridad Social.

Este plan les permite recibir el 60% del salario neto por las horas no trabajadas o el 67% en el caso de que tengan hijos a su cargo.

¿Tienen todos derecho a recibir ese salario?

No. Aquellos empleados que antes de introducir la reducción de jornada ya recibían el Krankengeld (pago por enfermedad), no podrán beneficiarse. Tampoco los que reciban una ayuda de la Agencia de Empleo o aquellos que no están sujetos a cotizaciones de la seguridad social.

Detractores y defensores

En 2009, el gobierno de Alemania presupuesto 5.100 millones de euros en el programa que cubrió la pérdida de ingresos de más de 1,4 millones de trabajadores.

El programa fue alabado por la OCDE en un informe en el que declaraba que había salvado casi 500.000 puestos de trabajo durante la recesión. Sostenía, además, que ayudó a evitar despidos masivos.

Sin embargo, una de los aspectos más criticados del Kurzarbeit se basa en el enorme coste que supone, tanto a nivel empresarial como estatal.