¿Hay relación entre la subida de precios turísticos y los conciertos de música?. 

Las visitas de grandes estrellas de la música se traducen en importantes beneficios para los establecimientos de Madrid y Barcelona, donde suelen recalar las giras internacionales, pero no deberían causar efectos secundarios a la economía, como un pico de inflación, sí vistos en otros países. "No me atrevería a encontrar una correlación directa entre el concierto de un artista y la subida de los precios del sector del turismo", sentencia el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, a la Agencia Efe.

Una afirmación que realiza a propósito del arranque de la gira Renaissance World Tour de Beyoncé en Estocolmo, que no pasó desapercibido ni a nivel musical ni económico: las dos fechas podrían haber contribuido a la tasa de inflación en Suecia en mayo, situada en el 9,7%, por encima de lo previsto por los analistas, según indica la agencia Statistics Sweden.

Los conciertos reunieron a más de 90.000 personas, lo que desencadenó la peregrinación de miles de seguidores a la capital sueca y, por ende, una alta tasa de ocupación hotelera y un aumento del número de reservas en restaurantes. El resultado final fue el incremento de los precios turísticos en la ciudad. "Las estrellas vienen aquí todo el tiempo, pero pocas veces vemos efectos como este", aseguró el economista jefe del Danske Bank, Michael Grahn, quien cree que la estadounidense empujó al índice en al menos 0,2 puntos porcentuales de los 0,3 que sumó la hostelería.

Sin embargo, ni Beyoncé ni Taylor Swift, cuya gira también está generando altos índices de ocupación hotelera en Estados Unidos, podrían modificar de manera excesiva el comportamiento de los precios, al menos en España, gracias a la infraestructura hotelera con la que cuenta el país y, en concreto, Madrid y Barcelona.

De acuerdo con los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que también recoge Efe, el municipio de Madrid contaba con 863 hoteles y ofertaba 90.438 plazas en el mes de junio. Por su parte, Barcelona tenía 672 establecimientos y 85.785 plazas. Respecto a los pisos turísticos, solo en Airbnb, 23.524 aparecen en Madrid y 17.230 en Barcelona, a tenor de los números extraídos del portal Inside Airbnb (no relacionado con la plataforma de alquiler vacacional).

Las cifras de ambas ciudades españolas difieren de las de Estocolmo, cuya infraestructura se basa en 170 hoteles, con 45.716 plazas, según los datos ofrecidos a Efe por SCB (agencia encargada de las estadísticas oficiales y gubernamentales suecas), y 4.232 viviendas registradas en Airbnb. Cada concierto de Beyoncé en el Friends Arena de la urbe nórdica, celebrados los días 10 y 11 del pasado mayo, congregó a 46.000 personas, número por encima de la cantidad de camas disponibles.

Mientras, la estadounidense actuó una única noche en Barcelona ante más de 52.000 personas en el Estadio Olímpico Lluís Company, aproximadamente 33.000 menos que el número de plazas hoteleras de la capital catalana. "Tal vez un día clave, en el que coincidan varios eventos en la ciudad, sí que podría darse un caso de saturación que conllevara un aumento de los precios. Pero solo por un concierto, en Madrid y Barcelona no debería producirse esto", comenta Zoreda.

En la misma dirección apunta el director general de Hostelería Madrid, Juan José Blardony. "Los locales situados alrededor de estas grandes salas o estadios están habituados a prestar servicio en los días de concierto, ya que forma parte de su clientela objetivo y de la estrategia de ubicación de estos negocios. Sus precios son estables al cubrir este tipo de servicios habitualmente", relata.

Beneficios importantes

Así, se entrevé complicado que la futura parada del Eras Tour de Taylor Swift en Madrid, que atraerá a 65.000 personas al renovado estadio Santiago Bernabéu, resulte en un crecimiento de la inflación. Eso sí, se prevé que incremente los beneficios de los establecimientos turísticos de Madrid. "Las giras generan una gran derrama turística en las ciudades, ya que se tratan de atracciones de ocio que generan un importante movimiento de personas", señala Zoreda.

Datos de Hostelería Madrid muestran que en torno a unos 600.000 turistas se acercan a la capital anualmente para asistir a conciertos, un 6% del total de visitantes de la ciudad. "A nivel hotelero supone más de 1.000.000 de pernoctaciones", puntualiza Blardony.

Además, la asociación de hosteleros madrileños calcula "400.000 euros de impacto directo en la hostelería" por cada evento musical celebrado en el Wizink Center, partiendo del gasto de 16,80 euros por asistente que cifró el espacio multiusos en 2017. "Con estos datos, podemos señalar que los eventos musicales generan 44 millones de euros en consumo en hostelería cada año", añade el presidente de Hostelería Madrid.

Una encuesta de Statista revela que España es el país en el que un mayor número de encuestados dice haber comprado una entrada para un concierto en los últimos 12 meses. En 2022, la industria de la música en directo facturó casi 460 millones de euros.