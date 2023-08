Feijóo ofrece a Sánchez una legislatura de apenas dos años con seis pactos de Estado. 

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha iniciado la ronda de contactos para el debate de investidura con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. El líder 'popular' y candidato a la presidencia del Gobierno ha propuesto un acuerdo por el que la Legislatura duraría un máximo de dos años y le ha propuesto, en "aras de la centralidad", que la lista más votada pueda gobernar en España, tal y como ha sido costumbre durante los últimos 45 años. Feijóo ha entregado al presidente en funciones un texto de ocho páginas en las que se contiene este planteamiento.

"De esa forma, la influencia que pretenden tener los partidos independentistas quedaría desactivada y España podría garantizar la igualdad de trato de los españoles", aseguran fuentes populares. Por ello, Feijóo ha pedido al PSOE que facilite su investidura para afrontar seis pactos de Estado, y para afrontar una Legislatura que tendría una duración de dos años. "Ante el riesgo de repetir elecciones en cuatro meses, Feijóo ofrece un mandato de 24 meses para acometer las reformas pendientes para nuestro país", señalan las mismas fuentes y recoge Europa Press.

"La legislatura se dará por terminada cuando estos seis Pactos de Estado se hayan materializado o en un plazo máximo de dos años", dice el documento que ha entregado Feijóo a Sánchez. "Transcurrido este período, se procederá a la convocatoria de elecciones generales, salvo que los partidos firmantes de este acuerdo consideren conveniente la continuidad de la legislatura para cerrar éstos o nuevos acuerdos", precisa el texto que recoge Europa Press.

El líder del PP, tras el encuentro, ha ofrecido una rueda de prensa ante los medios de comunicación para valorar el encuentro. "Lamentablemente, parece ser que al PSOE no le interesa una investidura entre partidos constitucionalistas, pero aseguro que esto va más allá y tendré más contactos tras haberlos comenzado por varias razones: por una cuestión democrática, porque no renuncio a entenderme con los partidos nacionales y en último lugar, porque mi opción de Gobierno es y será siempre defender la igualdad de todos los españoles". "Es una cuestión democrática porque he ganado las elecciones y así me lo ha encargado el Rey", ha asegurado.

"El PP tiene que ser un factor determinante en la gobernabilidad del país, los ciudadanos, a través de sus votos, nos han enviado un aviso de que es necesario tener un gobierno estable", ha señalado Feijóo, para añadir que entiende que el partido que gana las elecciones es un "factor indispensable para gobernar el país". El líder 'popular' ha recordado que ninguna de las fuerzas políticas han conseguido mayoría absoluta. "Casi 16 millones de españoles escogieron la papeleta del PP en las elecciones". "Tenemos una obligación, que es proteger al Estado de las exigencias de los partidos independentistas", ha apostillado el líder 'popular'.

"Pese a todo lo que me separa de Sánchez, le he ofrecido esta alternativa en un documento por escrito, que primero he entregado a Sánchez; lo que hay que evitar son las cesiones a los partidos independentistas", ha señalado, para resumir cuáles son las propuestas del PP para una legislatura de dos años. "Sí que hay una opción de estabilidad en España, sí que hay una opción de bienestar y futuro y la ponemos a disposición de todos los españoles y esto es lo que defenderé en el discurso de investidura", ha señalado Feijóo. "De momento me he encontrado con el 'no es no', pero no voy a cejar en el empeño de ofrecer acuerdos y pactos", ha remarcado Feijóo.

"Sé que defender la igualdad de todos los españoles puede hacer que no llegue a presidente del Gobierno, y si llego, tendremos como objetivo fundamental la defensa de la igualdad de todos los españoles, porque cabe un futuro para todos, ya que lo que no cabe es la ruptura ni la diferenciación de ciudadanos ante la ley; ayer fueron los indultos, la eliminación del delito de sedición y las rebajas de las penas de malversación y ahora parece que son las amnistías y los referéndums de independencia. Yo defiendo un gran acuerdo nacional para parar la deriva y que perjudica a los ciudadanos". "Los españoles no podemos estar gobernados por el 6% de los ciudadanos", ha apostillado.

Estos son los pactos de Estado que propone Feijóo a Sánchez