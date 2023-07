Feijóo pedirá flexibilidad a la UE frente al objetivo de reducir al 3% el déficit en 2024

Feijóo afirma que la UE ha desautorizado a Sánchez al desmentir su no a los peajes

El candidato a la presidencia del Gobierno y cabeza de lista del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha sostenido este viernes en una entrevista concedida a la cadena Cope que si consigue ser investido solicitará a las instituciones europeas que sean flexibles en el ajuste de deuda de España. El actual Gobierno se ha comprometido a reducir el déficit al 3% en 2024 en el Programa de Estabilidad remitido a Bruselas, lo que Feijóo calcula que supondría un recorte de 13.000 millones en la deuda pública, que entiende difícil de abarcar en tan solo un año.

Asimismo, el candidato 'popular' ha reprochado la flexibilidad con la que ha contado el actual presidente, Pedro Sánchez, para elevar el gasto público y salvar la coyuntura marcada por la pandemia y por la guerra. Feijóo entiende que tras este comportamiento lo lógico es que Bruselas permita que el país recupere progresivamente una senda que le permita reducir el déficit y ajustarse a las nuevas reglas fiscales que se espera que se aprueben este semestre, bajo el marco de la presidencia española del Consejo de la UE.

En este sentido, el presidente del PP ha puesto sobre la mesa que una de las motivaciones que pudo impulsar a Sánchez a convocar elecciones generales de forma anticipada fue precisamente esquivar la obligación de redactar los presupuestos de 2024 que necesariamente, según marque la pauta Europa, van a implicar un recorte del gasto público.

Insiste en que la UE ha desautorizado a Sánchez por los peajes

Alberto Nuñez Feijóo ha declarado que él "no sabría donde meterse" su hubiese sido "desautorizado" por las autoridades de la Unión Europea como Pedro Sánchez, en referencia a las declaraciones contradictorias de Bruselas y algunos integrantes del Gobierno sobre la implantación de peajes en autovías en 2024.

El candidato del PP a las elecciones ha respondido así a las declaraciones de una portavoz de la Comisión Europea en las que confirma que Sánchez se comprometió a colocar nuevos peajes en autovías españolas durante el próximo año, a pesar de que tanto el candidato del PSOE como otros ministros del Gobierno hayan insistido estos últimos días en desmentir esas afirmaciones.

Desde la Comisión Europea han aclarado que esta medida estaba contemplada dentro de una ley de movilidad sostenible y financiación del transporte que debería adoptar España antes de diciembre de 2023 como parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que se negocia con Bruselas para recibir fondos europeos.

"Si me hubiera pasado a mi no sabría donde meterme", ha dicho Feijoo, quien ha calificado de "infantilismo" que la ministra del ramo volviera a decir ayer que no se iban a implantar peajes, a pesar de la confirmación y, por tanto, "desautorización" de la Comisión Europea.

A la pregunta de qué va hacer si es presidente del Gobierno y Bruselas le exige la implantación de peajes comprometida, ha comentado que hablará con ellos para ver qué se puede hacer después de que se haya mirado "para otro lado" con Pedro Sánchez.

No obstante, ha recordado que hay un compromiso que España ha firmado y que está cerrado, como lo ha corroborado la Comisión Europea, para poder percibir los fondos europeos.