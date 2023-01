Feijóo propone un interrail nacional con "tarifa plana" para fomentar el turismo.

El actual líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha ofrecido una serie de propuestas para mejorar el turismo en su visita a Fitur este viernes. Las medidas del dirigente van orientadas a "proteger, regular e impulsar el turismo" en España. Para ello, considera oportuno aplicar un Perte de 12.000 millones de euros que refuerce la industria y permita crear un "interrail" dentro del territorio nacional con una "tarifa plana".

En declaraciones a los medios, Feijóo ha celebrado que se pueda "celebrar sin restricciones" una feria como Fitur y ha añadido que es necesario "cuidar, mimar e incentivar el turismo en el país", ya que es "la llave que puede abrir a la recuperación de la economía", tal y como demostró en la crisis financiera de 2008.

En esta línea, ha señalado que el turismo "sigue teniendo problemas" y que no se han recuperado por completo los visitantes internacionales, además de verse afectado por las circunstancias macroeconómicas, tales como el incremento de costes. Asimismo, también ha lamentado que no se ha visto "sensibilidad en el Gobierno" ante esta circunstancia y que no han puesto en marcha planes específicos para el sector, como un Perte.

Por ello, ha anunciado su propuesta de aplicar un Perte específico al sector dotado con 12.000 millones de euros y se ha mostrado "convencido" de que "invertir en turismo es invertir en crecimiento económico, en empleo y en marca España". Además, ha propuesto un "interrail nacional", una idea que considera buena "para que todos los españoles conozcan España y para la juventud".

Así, ha explicado que esto consistiría en una "tarifa plana" para poder recorrer la totalidad de España mediante un precio fijo utilizando todos los trenes disponibles en el país, para que los ciudadanos puedan conocer la España que hicieron "los antepasados" y la "riqueza patrimonial, cultural, histórica y paisajística de una de las naciones más bonitas del mundo".

Una ley específica para el sector

Feijóo ha incorporado a sus propuestas una ley específica para el sector turístico que proteja, regule e impulse el turismo en España, ya que "tiene categoría suficiente para que haya una ley que lo regule, lo impulse y que lo ponga en valor en el conjunto de la actividad industrial y económica".

Además, pretende incentivar fiscalmente el autoempleo de los jóvenes en el sector turístico; financiar un "plan renove" para mejorar las instalaciones de hoteles y otros establecimientos turísticos y seguirá ayudando al sector para disminuir el impacto del aumento de los costes.

También hará hincapié en el turismo rural "para evitar la despoblación" y ha destacado la importancia del turismo idiomático, ya que España "es el mejor lugar para aprender castellano", una actividad que "puede también incrementar la economía". Incluso ha asegurado que recuperará "los programas del Imserso bien financiados y manteniendo la calidad", así como unos "precios dignos", ya que "supone una desestacionalización e invertir en los mayores".

El líder del PP ha subrayado que este es el conjunto de cuestiones en el que están trabajando y se ha mostrado esperanzado en que, "si en esta legislatura el Gobierno no lo quiere cumplir", pueda hacerlo el PP "en la siguiente". Mostrando una gran confianza en si mismo de cara a las próximas elecciones.