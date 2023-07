Feijóo ve su investidura como la única alternativa contra el bloqueo económico

Las reacciones a los resultados electorales continúan y Alberto Núñez Feijóo ya ha anunciado que ha arrancado los contactos para conseguir apoyos de los diferentes partidos a su investidura como presidente del Gobierno. El líder de los populares ha avanzado que ya cuenta con el respaldo de UPN y que mantuvo contactos con el PSOE la noche del domingo para que faciliten su investidura, evitando que las decisiones críticas para España queden en manos del independentismo, que ha perdido apoyo en las urnas respecto a 2023. Más en concreto en manos de un "huido de la Justicia" como Carles Puigdemont.

Feijóo cree que su candidatura, no impedida por los socialistas, sería un paso para que se alcancen consensos que permitan a España esquivar el bloqueo en cuestiones que son claves para que la economía esquive las incertidumbres. Así, el presidente del PP se ha referido a la reforma de las pensiones, el agua o la financiación autonómica y ha vuelto a insistir en que nunca España ha estado gobernada por un presidente que hubiera perdido las elecciones.

En este sentido, y aunque no ha hecho referencia directa al PSOE, ha señalado que España necesita un cambio de modelo para avanzar en reformas claves. Con los partidos nacionales controlando 332 escaños, el presidente del PP cree que es el momento de dar el paso. Para él, no dar ese paso condena a España al bloqueo y a un gobierno de "perdedores". Feijóo, no obstante, ha confirmado que mantiene contactos con otros partidos y ha hecho referencia a Coalición Canaria, PNV y VOX. Feijóo se ha mostrado convencido de que puede encontrar una llave para asegurar la gobernabilidad, aunque el escenario de pactos es complicado para el líder del PP, que no podría contar, por ejemplo, con el apoyo del PNV si VOX formara parte de un hipotético ejecutivo.

Sánchez-Feijóo y la pugna de la lista más votada

Durante toda la campaña, Alberto Núñez Feijóo ha tratado de arrancar un pacto al PSOE de que ambos se comprometieran a no bloquear una investidura de la lista más votada si esta dependiera de los extremos. La aritmética del 23-J ha dejado a Pedro Sánchez a expensas de todos los partidos independentistas, incluido Junts, que hasta el momento había puesto sobre la mesa el referéndum de autodeterminación de Cataluña como la línea roja necesaria para facilitar la investidura de Pedro Sánchez.

Sumar, con el que el PSOE repetiría gobierno de coalición, no ha querido avanzar este lunes si está dispuesto a respaldar que el referéndum en Cataluña sea una condición para apoyar que Pedro Sánchez repita en la presidencia de Gobierno. El PSOE, sin embargo, mantiene que intentará formar un Ejecutivo. Feijóo le ha advertido que no serán rehenes de los socialistas.

Con la alerta desde la industria financiera -Moody's y S&P se han pronunciado a lo largo del día- sobre los riesgos de la repetición electoral tras un bloqueo, aunque Pedro Sánchez lograra formar un gobierno en minoría la legislatura sería muy incómoda para él por la mayoría absoluta que el PP ha logrado en el Senado. Esa situación complicará la labor legislativa del nuevo ejecutivo, que podría enfrentarse a vetos continuados que retrasarían todo el proceso y forzarían a aprobar las leyes con mayorías absolutas, forzando continuamente al Gobierno a apoyarse en todos los socios que pudieran apoyar su investidura.