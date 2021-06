El G-7 pone el foco en la recuperación tras pactar la tasa a las multinacionales

Arranca en Cornualles (al suroeste de Inglaterra) la primera jornada de la cumbre del G-7, el grupo que reúne a los países más desarrollados del planeta, centrada en que la recuperación de la crisis de la Covid-19 sea más justa y sostenible. Esto después de que las potencias presentes hayan acordado fijar un impuesto sobre Sociedades a nivel mundial a las grandes empresas que será como mínimo del 15%.

El presidente de EEUU, Joe Biden, y los líderes de los países presentes han acordado seguir con sus políticas de apoyo a la economía global "el tiempo que sea necesario" para crear una recuperación "fuerte y equilibrada", según un comunicado de la Casa Blanca (EEUU ostenta la presidencia del grupo).

De acuerdo con la nota, las siete economías buscan que la salida de la crisis generada por la pandemia "beneficie a la clase media y a las familias trabajadoras". Estas medidas se sumarían, de adoptarse, a la tasa a las multinacionales que los ministros de Finanzas de este grupo acordaron la pasada semana en una reunión en Londres, y que EEUU ha considerado una "prioridad". De hecho, Biden ha dado un impulso definitivo a su creación, desmarcándose de la Administración anterior. Bajo el mandato de Donald Trump su país evitó comprometerse con esta iniciativa, que se debate en el seno de la OCDE.

Washington lo considera "un paso crítico para acabar con la carrera por lo bajo desde hace décadas que impulsa a las naciones para competir por quién ofrece el tipo más bajo a las grandes compañías a expensas de proteger a los trabajadores, invertir en infraestructuras y hacer crecer a la clase media". "Haciendo pagar a las grandes multinacionales su parte justa y aumentando los recursos para financiar las prioridades de la renovación interna, un impuesto mínimo global de sociedades es una parte clave de nuestros esfuerzos", agregó la nota.

La Casa Blanca desea que así los países pongan fin a la tasa digital que algunos de ellos han aprobado y recalca que el plan afectará "a las grandes multinacionales en general, tanto nacionales como extranjeras, y no solo al sector tecnológico". Este principio "garantizará que las grandes multinacionales paguen un poco más en los lugares en que operan, al margen de si tienen allí sede física o no". Según desveló el diario 'Financial Times', el Reino Unido está presionando para que el acuerdo sobre el impuesto de sociedades no se aplique a las compañías financieras, pilar de su economía y de la City londinense.