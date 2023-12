Gobierno y la banca amplían las medidas de ayuda a los hipotecados durante 2024

El Gobierno y la banca, representadas por las patronales bancarias , la AEB (que agrupa a entidades como BBVA o Banco Santander), y la CECA (bajo la que están Caixabank o Unicaja Banco), han acordado extender las medidas de ayuda a los hipotecados afectados por la rápida y abrupta subida de los tipos de interés a 2024 y que estaban recogidas en el Código de Buenas Prácticas, que entró en vigor a principios de año. Asimismo, también han aprobado elevar los umbrales de los ciudadanos que se puedan acoger a estos planes de rescate. Así lo ha confirmado la ministra de Economía, Comercio y Apoyo a la Empresa, Nadia Calviño.

De esta manera, se prorroga la posibilidad de extender la gratuidad el paso de hipoteca a tipo variable a fijo. Como novedad, Gobierno y bancos han extendido esta posibilidad también a las hipotecas a tipo mixto. Pero una vez que transcurra este periodo de transición, se modificará la comisión en el 0,05% recogida en la ley. Al mismo tiempo también extiende a 2024 la posibilidad de amortizar anticipadamente hipoteca sin ningún tipo de cargo.

Paralelamente, tal y como anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su debate de investidura se ha elevado el umbral de los usuarios afectados por la subida de los tipos de interés hasta los 38.000 euros. No obstante, desde la AEB han señalado que no veían necesario ampliarlo por la resistencia del empleo y porque las perspectivas es que los tipos de interés bajen los próximos meses. Aún así, recuerdan su carácter preventivo y ha hecho una petición para que este marco normativo no sufra más modificaciones.

Durante su intervención, Calviño ha recordado que la fortaleza del empleo y de los salarios ha permitido a los ciudadanos a enfrentarse a la subida de los tipos, sin embargo, ha explicado que la labor del Gobierno es "la de anticiparse" y "seguir ofreciendo una red de seguridad que dé tranquilidad a los ciudadanos". Esta modificación supondrá que 100.000 nuevos hogares se podrán beneficiar.

Asimismo, se mantendrá otras medidas recogidas en los anteriores Códigos de Buenas Prácticas, los aprobados en 2012 y 2022, que la posibilidad de acogerse a un periodo de carencia de 24 meses, alargar la vida de la hipoteca 7 años y, por último, pedir la congelación de la cuota hipotecaria durante 12 meses.

Hasta la fecha, y según datos del Banco de España, dados a conocer por la ministra Nadia Calviño, ha habido 55.000 solicitudes y las que se han rechazado han sido por no cumplir los requisitos por parte de los clientes. No obstante, como ha recordado la titular de Economía, las entidades financieras han ofrecido alternativas a los afectados por la subida del euríbor al margen de los paraguas de ayudas oficiales.

Durante el encuentro entre Gobierno y patronales bancarias también se ha tratado la remuneración de los depósitos. En dicha reunión, Calviño ha señalado que ya se ha podido apreciar esta mejora y que espera que en los próximos meses se siga produciendo.

Finalmente, en el apartado de mejorar la atención a las personas en la provisión de los servicios financieros en un proceso de cambio tecnológico, ya ha habido algunas entidades que han dejado de cobrar comisiones por la retirada de dinero en efectivo en ventanilla ante las quejas que se produjo, pero ahora, se prepara un cambio legal para que no se produzca.

En cuanto al impuesto, Calviño, ha insistido en que "no hay ninguna novedad" en la revisión del impuesto a la banca que avanzó el pasado viernes, así como que esta revisión "está alineada con el acuerdo de Gobierno" entre PSOE y Sumar. Con todo, desde las patronales bancarias han insistido que el sector ya está excesivamente gravado y que perjudica especialmente la concesión del crédito.