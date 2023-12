El Euríbor 'de las hipotecas' se desploma al 3,64% pese al tono duro de Lagarde (BCE)

El Euríbor a 12 meses baja hoy al 3,644% en su cotización diaria, 7,5 puntos básicos menos que el jueves mientras se celebraba la reunión del Banco Central Europeo (BCE) para decidir el nivel de tipos oficial. Es nuevo mínimo desde el 11 de abril de este año para el indicador de referencia de las hipotecas. Tras esta caída, el Euríbor empuja a la baja el promedio de diciembre al 3,753% cruzado ya el ecuador mensual.

De nuevo, el termómetro de los intereses de los préstamos entre bancos -que es lo que mide el Euríbor- sigue bajando, mientras los mercados descuentan amplias y prontas rebajas de los tipos de interés de la zona euro en 2024. Sin embargo, el banco central apunta en dirección contraria, ampliando la divergencia y sembrando el terreno para un futura turbulencia en las condiciones de financiación.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, fue tajante en su discurso ante la prensa y analistas después de anunciar que se mantenían las tasas al 4,5%: "Para nada discutimos de recortes de tipos. No hay discusión, no hay debate sobre este tema. Y creo que todos en la sala comparten la idea de que entre subir y recortar, hay toda una meseta, toda una playa de espera. Es como sólido, líquido y gas: no se pasa de sólido a gas sin pasar por la fase líquida. Esto simplemente no se discutió".

Primeras rebajas de las cuotas en las hipotecas

Si se mantiene la tendencia durante las dos próximas semanas, el Euríbor a 12 meses registrará la mayor caída en un mes desde febrero de 2009, tal como avanzó 'La Información' el pasado viernes. En este momento, el descenso respecto al pasado noviembre asciende ya a -0,26 puntos (26 puntos básicos). Desde el máximo anual de octubre, el promedio ha caído -0,4 puntos porcentuales (40 puntos básicos) en su mayor proceso bajista desde hace catorce años, en plena resaca financiera tras la quiebra de Lehman Brothers que ocasionó un terremoto en el sector hipotecario.

Con este nuevo escenario, las hipotecas en España seguirán todavía subiendo en sus cuotas de forma mayoritaria este mes pero están a punto de registrar el primer abaratamiento en más de dos años. De hecho, como publicó este diario el sábado, algunos préstamos sobre vivienda de tipo mixto que están en el escaparate de entidades como Openbank (Banco Santander) e ING se abaratarán ya porque contienen revisiones semestrales en el contrato sobre el Euríbor a 12 meses. Para el resto, marzo de 2024 es el mes clave en el que podrían comenzar estas rebajas porque el promedio de ese mes en 2023 fue del 3,647%.

¿Bajará los tipos el BCE?

La influencia de las decisiones de tipos del BCE sobre el Euríbor no se traslada de forma automática, pero sí tiene una estrecha relación. El mercado interbancario tiende a adelantarse a los futuros pasos del banco central. Lo hizo antes y durante el ciclo de subida de tipos de interés que comenzó en 2022, pero también lo está haciendo ahora que se prevén inminentes rebajas pese a que Lagarde las rebaja. El debate ahora entre los expertos es cuándo se producirán estos recortes, si en el arranque de 2024 o se pospondrán hasta el final del ejercicio.

La clave, de nuevo, estará en los indicadoresmacro que van surgiendo en la zona euro. "Aunque los datos no son necesariamente alarmantes, sí apuntan a un cambio en el equilibrio de riesgos al que se enfrentan ahora los bancos centrales a medida que avanzan en este ciclo. Con una inflación cercana al objetivo en la Eurozona y que sigue acercándose al objetivo en EEUU, la necesidad de seguir siendo tan restrictivos disminuye y, de hecho, la política se vuelve más restrictiva cuanto más cae la inflación si los tipos se mantienen estables", reflexiona George Curtis, gestor de TwentyFour AM-Vontobel.

"Por tanto, no es de extrañar que el mercado mire hacia el final del ciclo de subidas y hacia la siguiente pregunta importante: ¿cuándo empezarán a recortar los bancos centrales? Para contextualizar, los futuros a corto plazo prevén recortes de aproximadamente 125 puntos básicos tanto en EEUU como en la zona euro el próximo año, y la probabilidad de un primer recorte sigue avanzando. El mercado está valorando en un 72% la probabilidad de un recorte de la Fed para marzo, y en un 88% la probabilidad en la Eurozona. Aunque no esperamos necesariamente un recorte tan rápido, no lo descartaríamos", añade Curtis.

"En nuestra opinión, el BCE finalmente declarará la victoria sobre la inflación en marzo de 2024, junto con nuevas proyecciones macroeconómicas, y esperamos que el BCE comience a bajar las tasas en junio de 2024, recortando 25 puntos básicos por reunión para un total de 125 pb", apuntan los analistas Nomura.

Sin embargo, desde la firma japonesa recuerda que el BCE "sorprendió" al anunciar en esta reunión que reducirá gradualmente las reinversiones del PEPP (programa de compras pandémicas) a mitad de año, mientras que los mercados solo esperaban un mención a que se había iniciado el debate.

Esta cuestión cobra cada vez más relevancia. La pérdida de presencia del BCE en los mercados de deuda y la posible venta de parte de su cartera de bonos soberanos y bancarios puede acabar tensionando las condiciones de financiación e impactar sobre índices como, por ejemplo, el Euríbor.