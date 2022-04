El Gobierno compensará el plan contra la guerra con dos puntos de inflación

El plan de respuesta a la guerra de Ucrania tendrá un impacto de 4.266 millones de euros sobre el déficit, pero bastará con que la inflación crezca dos puntos más para que el coste quede prácticamente compensado. Así lo estima la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) que calcula que por cada punto que sube la inflación, el Estado recauda 2.000 millones de euros más por impuestos. La Airef prevé que en 2022 el déficit público se reducirá hasta el 4,2%, una cifra que es más optimista que la de Moncloa, que asume que el déficit será del 5%.

Sobre el coste del plan, la institución que preside Cristina Herrero, prevé que la rebaja al precio por litro de los combustible tenga un impacto de 1.053 millones de euros, frente a los 823 en que lo cifra el Gobierno. En el lado contrario, la subida del ingreso mínimo vital (IMV) estima que costará dos millones menos que el Gobierno, 78 frente a 80 millones. El resto de medidas, la ampliación de beneficiarios del bono social térmico o las ayudas directas tendrían el impacto que había previsto el Ejecutivo, según los cálculos de la Airef.

Estos costes extraordinarios no previstos en la elaboración de los presupuestos generales del estado (PGE) sumarían seis décimas al déficit, según estima la Airef. Sin embargo, quedan compensados porque la diferencia entre ingresos y gastos en 2021 fue mejor de lo previsto. Cabe recordar que en 2021 el déficit cerró en el 6,7% del PIB, frente al 8,4% que incluía el cuadro macroeconómico del Gobierno y que supone una reducción en más de tres puntos con respecto al dato de 2020. Es decir, el mejor punto de partida de las finanzas públicas, junto con una recaudación récord que se ha mantenido en los dos primeros meses del año llevarían a compensar el gasto del Estado en las medidas para paliar los precios de la energía.

El Gobierno asume que tendrá que despedirse de los abultados datos de ingresos una vez los precios de los combustibles, la electricidad y el gas se moderen. Solo en el segundo mes del año, la recaudación de la Agencia Tributaria fue un 15% superior a la de hace un año hasta los 23.361 millones de euros y según el informe mensual de recaudación "prácticamente la mitad del crecimiento del periodo enero-febrero lo aportó el IVA". No obstante, tal como publicó este periódico, no está claro a partir de qué fecha esto empezará a ocurrir al no conocer todavía cuando se pondrá en marcha la medida más ambiciosa del plan del Gobierno: topar el gas a 30 euros por megavatio/hora.

El año cerrará con una tasa de inflación media mucho más alta que la de 2021 -del 3,1%- si no se produce una rebaja muy significativa de los precios. La Airef sitúa el IPC en el 6,2%, Funcas, en el 6,8% y el Banco de España, en el 7,5%. Es decir, los ingresos tributarios seguirán creciendo, no solo por los precios, sino también por la mejora del empleo, ya que estos organismos también prevén tasas de paro inferiores a las de 2021 para este año. "La mayor inflación se traduce en un incremento directo y automático de la recaudación, principalmente y de manera directa en IVA y en la medida que se traslade a salarios en IRPF y cotizaciones sociales", resume la Airef.

Por impuestos, la Airef cree que la recaudación del IVA seguirá al alza por la inflación y también la del IRPF por el buen ritmo del empleo, lo mismo incluye con las cotizaciones sociales. En cambio, apuntan que la recaudación de los impuestos especiales será más moderado al hallarse ligado al crecimiento real. Sobre Sociedades añaden que los pagos fraccionados durante 2021 han incrementado el peso sobre el PIB de este impuesto.

Contraindicaciones y riesgos

Pero la inflación no solo tiene aspectos positivos para las arcas públicas. La Airef advierte que es uno de los mayores riesgos para la economía española que esperan que crezca un 4,2%, dos puntos menos que su previsión inicial. En este sentido, en el informe sobre los presupuestos iniciales de las administraciones públicas 2022 añaden que "el menor crecimiento económico se traduce, a su vez, en un menor crecimiento de los ingresos impositivos". Además, "la inflación tiene también un impacto directo y automático sobre el gasto en intereses asociado a los bonos indiciados a la inflación y, de manera indirecta, al elevar los tipos de interés".

Más allá de la inflación y de la crisis energética que puede terminar lastrando la competitividad de España frente a otras economías; la Airef también pone el foco sobre la persistencia de la pandemia y su impacto sobre las cadenas de suministros que podrían perdurar más tiempo. Por otra parte, ponen de manifiesto que los fondos del Plan de Recuperación llegan en un escenario macroeconómico más adverso y consideran que el efecto multiplicador pasará a ser del 0,9 al 1,2%.