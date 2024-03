El Gobierno promete a sindicatos mejorar el acceso a jubilación de fijos discontinuos. 

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que lidera Elma Saiz, perteneciente al Gobierno de España, se plantea nuevos cambios para mejorar el acceso a la jubilación de los trabajadores fijos discontinuos. Así lo han avanzado los sindicatos CCOO y UGT después de la celebración de la mesa de diálogo social que ha tenido lugar hoy lunes. El ministerio, según recoge Europa Press, ha calificado el encuentro como "muy fructífero", ya que ha considerado que se han producido "importantes avances".

El secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo, ha indicado que "parece que el Gobierno" atenderá la demanda sindical de equiparar las condiciones de acceso a la jubilación de los trabajadores fijos-discontinuos periódicos (aquellos que trabajan una parte del año a jornada completa o parcial y otra parte del año no trabajan) a las que tienen los trabajadores a tiempo parcial que trabajan durante todo el año.

"En los últimos meses se están produciendo incidencias en el acceso a la jubilación de este colectivo de personas trabajadoras y es una situación que tiene que resolverse. El Gobierno, verbalmente todavía, ha anunciado su disposición a resolver esta cuestión y ha anunciado una propuesta que recibiremos en los próximos días", ha explicado Bravo.

Desde UGT, Cristina Estévez ha señalado que el Ministerio les ha hecho partícipes de que ha buscado una solución para eliminar el coeficiente de parcialidad que se aplicaba a las jubilaciones de los fijos-discontinuos, "que se han visto algo perjudicados por el hecho de que la parcialidad y la jornada completa se contabilizan de la misma manera a efectos del periodo de cotización".

Los sindicatos quieren abordar ya la jubilación parcial

Por otra parte, los representantes sindicales han reconocido que se están produciendo algunos avances en la negociación, pero han criticado que el Gobierno no considere prioritario algo que para los sindicatos iría antes que otras materias: la jubilación parcial y el contrato de relevo.

"Nuevamente el Ministerio celebra una reunión sin hablar de la materia, tirando patada hacia delante para después de las vacaciones de Semana Santa. Sin embargo, aparece sobre la mesa un nuevo documento sobre la jubilación activa, esa que lo que hace es compatibilizar trabajo y pensión. Para nosotros todos los temas son importantes, pero hay algunos que son más prioritarios y éste no lo es", ha dicho Estévez.

La representante de UGT ha insistido en que están demandando al Ministerio una jubilación parcial con contrato de relevo para que se produzca la salida "paulatina y flexible" de los trabajadores del mercado laboral y que se produzca un rejuvenecimiento de las plantillas.

Por su parte, Bravo ha asegurado que tanto sindicatos como empresarios han pedido al Gobierno que ponga encima de la mesa una propuesta de acceso a la jubilación parcial de manera generalizada para el conjunto de trabajadores, cumpliendo con el compromiso alcanzado en la última reforma de pensiones y que tenía que haberse desarrollado antes del 30 de junio del año pasado.

"Estamos necesitando ya que ese tema, junto con los demás, avance de manera clara. Es una reivindicación que hemos planteado todos los interlocutores sociales y que esperamos que tenga respuesta positiva también por parte del Gobierno", ha subrayado Bravo

Sobre la colaboración de las mutuas

En lo referente a la colaboración de las mutuas en los procesos de recuperación de los trabajadores con una incapacidad temporal, así como con el desarrollo reglamentario del mecanismo para reconocer coeficientes reductores de la edad de jubilación en trabajos tóxicos, penosos, insalubres o peligrosos, Bravo ha señalado que no ha habido "avances significativos" en la reunión de este lunes, aunque "el Gobierno ha comprometido nuevas propuestas que se verán próximamente".

Estévez, por su parte, sí ve avances en la negociación para que las mutuas colaboren en procesos de incapacidad temporal traumatológicos, pero no así en otras materias. En este punto, ha denunciado que el Gobierno sigue discutiendo a los sindicatos "la edad de jubilación" en los coeficientes reductores para actividades tóxicas y ha añadido que, aunque ya no pone en cuestión el concepto de penosidad, todavía no se ha decidido qué parámetros usar para objetivarla.

Afiliados a la Seguridad Social

El Ministerio ha provechado este lunes la reunión de la mesa de diálogo social sobre pensiones para trasladar a los agentes sociales un anuncio "esperado": que este mes se alcanzarán "probablemente" los 21 millones de afiliados a la Seguridad Social.

Los últimos datos de afiliados a la Seguridad Social, correspondientes al mes de febrero, situaron el total de cotizantes, en términos medios, en 20.708.382 ocupados. En valores desestacionalizados, el total de cotizantes fue de 20.954.785 trabajadores al cierre de febrero. En ambos casos se trata de las cifras más altas en la serie histórica.

Por último, Gobierno de España y agentes sociales han quedado en volver a reunirse el próximo 8 de abril, tras la Semana Santa. Los sindicatos esperan poder contar entonces con una propuesta sobre jubilación parcial por parte del Ministerio de Inclusión.